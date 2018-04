Scholz bremst bei der EU-Einlagensicherung

Anzeige

Die Pläne sind Teil der so genannten EU-Bankenunion. In Deutschland heftig umstritten ist dabei das Sicherungssystem für Sparguthaben. Deutsche Banken und Sparkassen befürchten, am Ende könnten sie für in Schieflage geratene Institute in anderen EU-Ländern haften. «Es ist falsch, jetzt in Europa über das Vergemeinschaften von Risiken zu sprechen», sagte Jürgen Gros, Präsident des Genossenschaftsverbands Bayern (GVB). «Vielmehr müssen die immensen, in den Bankbilanzen liegenden Risiken abgebaut werden.»

Unter anderem Griechenlands Premier Alexis Tsipras verbindet mit Scholz Hoffnungen auf ein größeres Entgegenkommen als unter Schäuble. Im Prinzip sind sich Union und der SPD-Minister hier aber einig. Auch das SPD-Wirtschaftsforum warnte vor einer übereilten Einführung der EU-Einlagensicherung.

Kritik kam von den Grünen. «Scholz scheint gleich zu Beginn seiner Amtszeit jeglichen europäischen Gestaltungsanspruch aufgegeben zu haben», kritisierten die Europa- und Finanzpolitiker Franziska Brantner und Gerhard Schick. Er setze auf ein europapolitisches «Weiter so».