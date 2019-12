Scholz prescht vor

Berlin.Nach jahrelangen Verhandlungen rückt eine Entscheidung zur Besteuerung von Aktiengeschäften in Europa näher. SPD-Finanzminister Olaf Scholz (Bild) hat seinen europäischen Kollegen einen Vorschlag für eine solche Steuer vorgelegt. Bei den beteiligten Staaten gab es hingegen einige „Irritationen“, wie es in Brüssel hieß.

Über eine Finanztransaktionssteuer (FTT) wird seit 2011 verhandelt. Die EU-Kommission hatte im Zuge der Finanzkrise einen Vorschlag vorgelegt. Die Steuer sollte neben Aktien eine ganze Reihe von Finanzgeschäften und -produkten abdecken. Unter den EU-Staaten gab es keine Mehrheit dafür. Es gehe darum, dass Finanzgeschäfte genauso besteuert würden wie viele andere Geschäfte, „wenn wir in einen Buchladen gehen oder wenn wir eine Currywurst kaufen“, sagte Scholz. Wer Aktien kauft, soll 0,2 Prozent des Geschäftswertes zahlen. Für Kleinanleger halten sich die Kosten in Grenzen. Bei einem Aktienwert von 1000 Euro würden zwei Euro an Steuern anfallen. dpa (Bild: dpa)

