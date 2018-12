Schot jetzt regulärer Audi-Chef

Ingolstadt.Ein halbes Jahr nach der Verhaftung von Rupert Stadler hat Audi den Niederländer Bram Schot (Bild) zum neuen Vorstandschef ernannt. Der Aufsichtsrat der Konzernmutter Volkswagen berief Schot gestern zugleich in den Konzernvorstand in Wolfsburg. Dort sei er für den Konzernvertrieb zuständig, teilte VW mit. Beide Ämter werde er am 1. Januar antreten.

Der 57-jährige Schot ist derzeit Vertriebsvorstand bei Audi und führt den Konzern in Ingolstadt seit Stadlers Abgang als Interimschef. „Als kommissarischer Vorstandschef hat Bram Schot in den vergangenen Monaten bereits überzeugende Arbeit geleistet“, sagte VW-Konzernchef Herbert Diess. „Er treibt den Kulturwandel in seiner Mannschaft voran und stellt sich den aktuellen Herausforderungen mit Bravour.“

Der Audi-Betriebsratsvorsitzende Peter Mosch sagte, Schot habe „bereits gezeigt, dass er unserem geforderten und eingeleiteten Neustart viel Schwung verleihen kann“. Zugleich forderte der Audi- und VW-Aufsichtsrat Mosch: „Diesen Weg muss er nun weiter verfolgen und Audi zurück an die Spitze führen. Das erwartet die Belegschaft.“ Eigentlich hatte BMW-Einkaufsvorstand Markus Duesmann als Wunschkandidat des VW-Konzernchefs und Audi-Aufsichtsratsvorsitzenden Diess für den Chefsessel in Ingolstadt gegolten. VW hatte den Manager im Juli in München abgeworben. Aber BMW gibt ihn nicht frei, und Duesmann ist noch zwei Jahre lang vertraglich gebunden.

Schot gehört dem Audi-Vorstand erst seit September 2017 an. Zuvor war er fünf Jahre lang Vertriebschef bei VW-Nutzfahrzeuge. In Rotterdam geboren, hatte der Niederländer in Großbritannien Betriebswirtschaft studiert und später lange bei Daimler gearbeitet. dpa (Bild: dpa)

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 13.12.2018