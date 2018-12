Schub für CropEnergies

Mannheim.Nachdem die Ethanolpreise in Europa in den vergangenen Wochen überraschend gestiegen sind, hat das Mannheimer Unternehmen CropEnergies die Prognose für das laufende Geschäftsjahr erhöht. An der Börse sorgte diese Nachricht für Begeisterung: Der Aktienkurs legte gestern fast fünf Prozent zu. Auch der Kurs des Mutterkonzerns Südzucker gewann leicht.

CropEnergies stellt aus Zuckerrüben und Getreide Ethanol her, das Benzinsorten wie E10 beigemischt wird. Schon seit Monaten kämpft das Unternehmen mit stark schwankenden Preisen. Noch am 10. Oktober, bei der Bekanntgabe der Zahlen zum zweiten Quartal, hatte CropEnergies die Prognose für das laufende Geschäftsjahr bestätigt. Schon Ende Oktober allerdings gingen die Preise stark zurück, worauf CropEnergies mit einer Gewinnwarnung reagierte.

Nun sind die Mannheimer wieder zuversichtlich: Für das Geschäftsjahr 2018/19 – das am 28. Februar 2019 endet – soll der Umsatz zwischen 770 und 800 Millionen Euro liegen (zuvor erwartet: 750 bis 780 Millionen Euro). Das operative Ergebnis soll 25 bis 40 Millionen Euro erreichen (zuvor erwartet: 15 bis 35 Millionen). Die vollständigen Zahlen für das dritte Quartal legt CropEnergies am 9. Januar vor, ein Tag später folgt Südzucker. jung

© Mannheimer Morgen, Samstag, 15.12.2018