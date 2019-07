Schulze wird 80

Mannheim.Er gehört zu den „Gründungsvätern“ des Mannheimer Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW): Ernst-O. Schulze (Bild) feiert an diesem Dienstag seinen 80. Geburtstag. Schulze war der erste Kaufmännische Direktor des Instituts, das 1990 an den Start ging. 2004 verabschiedete sich der Bruchsaler in den Ruhestand und übergab den Stab an Thomas Kohl.

Sein Nachfolger würdigte das Geburtstagskind als „versierten Wissenschaftsmanager“. Schulze habe „erfolgreich und maßgeblich dazu beigetragen, dass sich das ZEW zu dem hoch angesehenen Institut entwickeln konnte, das es heute ist“.

Das ZEW wird traditionell von einem Kaufmännischen und Wissenschaftlichen Direktor als Doppelspitze geleitet. Die „schwierigen Anfangsjahre“ (Kohl) meisterten Schulze und sein Partner Heinz König. 1997 kam Wolfgang Franz als Nachfolger von König ans ZEW. Dieses entwickelte sich unter Schulze und Franz zu einer „eindrucksvollen Erfolgsgeschichte“, wie Kohl in seiner Würdigung anmerkte. was (Bild: ZEW)

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 23.07.2019