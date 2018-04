Schutz vor der Datensammelwut

Anzeige

Berlin.Bis zu 309 880 bundesdeutsche Nutzer-Profile wurden im Zuge des jüngsten Datenskandals bei Facebook ausgewertet. Das gab der Konzern jetzt bekannt. Wie reagiert das Unternehmen darauf, und was kann man selbst tun? Hier die wichtigsten Fragen und Antworten.

Was ist neu an dem Skandal bei Facebook?

Von den etwa 270 000 Facebook-Nutzern, die ihr Profil 2015 freiwillig mit einer App von Cambridge Analytica (CA) verknüpften, sitzen nach Angaben des Konzerns lediglich 65 in Deutschland. Diese teilten ihre Daten mit maximal 309 880 Freunden. Deren Angaben wertete CA ebenfalls aus – ohne die Betroffenen zu fragen. Insgesamt soll CA Zugriff auf bis zu 87 Millionen Nutzer-Profile weltweit erhalten haben, erklärt Facebook. Bisher war von 50 Millionen die Rede. Cambridge Analytica sagt, es seien nicht mehr als 30 Millionen gewesen. Sinn der Sache war unter anderem, bestimmten Nutzern individualisierte Werbung zu schicken, um sie im US-Wahlkampf 2016 dahingehend zu beeinflussen, dass sie Donald Trump wählen.

Was kann man selbst tun?

Wer ein Facebook-Konto hat, findet nach dem Einloggen im blauen Streifen am oberen Bildschirmrand ganz rechts einen nach unten gerichteten Pfeil. Dort geklickt, sieht man den Menüpunkt „Einstellungen“. Da wiederum findet sich in der linken Spalte der Eintrag „Apps“. An dieser Stelle sind unter anderem Programme eingetragen, denen die Nutzer selbst Zugriff auf das eigene Profil erlaubt haben – beispielsweise, indem sie sich auf Seiten wie Airbnb mit dem Facebook-Zugang einloggen. Diese Datenweitergabe kann man einschränken oder die Apps komplett entfernen. Vorher sollte man sich allerdings einen neuen persönlichen Zugang zu Airbnb und anderen Seiten einrichten. Sonst lassen sie sich nicht mehr wie gewohnt nutzen. Inoffizielle, illegitime und illegale Datenweitergabe kann man so jedoch nicht unterbinden.