Schwache Autobranche drückt Dax leicht ins Minus

Im Dax sackten die Aktien von Continental mit minus 5,1 Prozent an das Index-Ende, nachdem der Autozulieferer und Reifenhersteller nun damit rechnet, 2018 nicht mehr ganz so profitabel zu sein wie bislang erwartet. Das zog auch andere Firmen der Branche in Mitleidenschaft: Die Anteile von BMW verloren 0,7 Prozent, die von VW gaben ihre leichten Gewinne ab, die von Daimler sanken um 1,2 Prozent. VW kam zudem im Skandal um manipulierte Abgaswerte ein wichtiger Gerichtserfolg in den USA zugute. In zwei Fällen wurden Klagen wegen Umweltverstößen abgewiesen.