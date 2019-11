Schwieriger Pakt mit Afrika

Berlin/Johannesburg.Afrikanische Staats- und Regierungschefs und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) haben bei einer Konferenz in Berlin für mehr Investitionen deutscher Firmen auf dem Kontinent geworben. Merkel ermutigte afrikanische Länder zur Fortsetzung ihres Kurses für mehr Rechtsstaatlichkeit und ein transparenteres Finanz- und Steuersystem. Mehr Transparenz werde auch mehr deutsche Investitionen bringen, sagte Merkel am Dienstag bei einer Investorenkonferenz im Rahmen der G20-Initiative „Compact with Africa“.

„Partnerschaft auf Augenhöhe“

Die Initiative, an der zwölf afrikanische Länder teilnehmen, wurde 2017 unter der deutschen G-20-Präsidentschaft ins Leben gerufen. Sie wird wesentlich von Deutschland vorangetrieben, aber auch von der Weltbank und dem Internationalen Währungsfonds getragen. Ziele sind bessere Bedingungen für Handel und Investitionen sowie eine „Partnerschaft auf Augenhöhe“.

Ein beim vergangenen Gipfel angekündigter Entwicklungsinvestitionsfonds mit bis zu einer Milliarde Euro wurde eingerichtet. Merkel sagte, Afrika mit seinen mehr als 50 Staaten komme bei der Lösung globaler Fragen eine wichtige Rolle zu. Afrika und Europa stünden dabei vor vielen gemeinsamen Herausforderungen, etwa beim Klimaschutz, der Digitalisierung oder der Migration. Es sei einiges in Bewegung gekommen in den Staaten Afrikas, aber es seien auch noch viele Probleme zu lösen. Merkel nannte etwa die Sicherheitsfragen durch die terroristischen Herausforderungen in der Sahelzone sowie das rasante Bevölkerungswachstum.

Der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi und andere Staats- und Regierungschefs warben in Berlin für mehr Investitionen in Afrika. Al-Sisi sagte, der afrikanische Markt habe ein großes Potenzial. Die Chefin des Internationalen Währungsfonds, Kristalina Georgiewa, sagte, die Initiative zeige Wirkung. In den „Compact“-Ländern seien deutliche Fortschritte erzielt worden. Die Länder hätten ein deutlich höheres Wirtschaftswachstum als andere Staaten in Afrika.

Ein Beispiel für das Engagement der Bundesregierung ist die staatliche Beteiligung an einem Fonds, der besonders kleine und mittelgroße Unternehmen in afrikanischen Ländern unterstützen soll. Sie verfolgen oft interessante Geschäftsideen und entwickeln zukunftsweisende Konzepte und Produkte. Sehr häufig scheitert die Umsetzung an fehlender finanzieller Unterstützung, weil lokale Banken nicht bereit sind, Kredite zur Verfügung zu stellen. Zumindest einen Teil dieses Engpasses wollen die bundeseigene KfW Entwicklungsbank und der Versicherungskonzern Allianz mit seiner Tochter Global Investors beseitigen.

Gemeinsam haben sie einen Dachfonds gegründet, der zunächst mit 170 Millionen Euro ausgestattet ist. Die Mittel des „AfricaGrow“-Fonds sollen afrikanischen Beteiligungs- und Wagnis-Kapital-Fonds bereitgestellt und darüber in den nächsten zehn Jahren rund 150 innovative kleine und mittlere Unternehmen und Start-ups in Ländern Afrikas finanziert werden. Bis zu 25 000 neue Arbeitsplätze sollen auf diesem Weg entstehen, hoffen KfW und Allianz.

„Der AfricaGrow Fonds ist ein Meilenstein für die Unterstützung der Wirtschaft in Afrika“, ist Joachim Nagel, Chef der KfW Entwicklungsbank überzeugt. „Er soll kleinen und mittleren Unternehmen vor allem in reformorientierten Ländern Afrikas helfen, bestehende Finanzierungslücken zu schließen und eine solide Eigenkapitalbasis aufzubauen“. Nagel zufolge entstehen auch in der Wirtschaft Afrikas die meisten neuen Arbeitsplätze vor allem bei kleinen, lokalen Firmen und sichern damit die Einkommen vieler Menschen.

Menschenwürdige Arbeitsplätze

Der Fonds soll in erster Line auf Nachhaltigkeit ausgerichtet sein. Regelmäßige Prüfungen sollen messbare soziale und ökonomische Wirkungen belegen und sicherstellen, dass Einkommen gesteigert werden und menschenwürdige Arbeitsplätze entstehen. 85 Millionen Euro steuert die KfW im Auftrag des Entwicklungsministeriums bei. 30 Millionen Euro stellt die Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft DEG bereit. Die DEG ist die Beteiligungstochter der KfW. 55 bis 70 Millionen Euro kommen von der Allianz. Einen weiteren zweistelligen Millionenbetrag gibt die Bundesregierung. dpa/otr

