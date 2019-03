Scout24 peilt Zukäufe an

München.Der vor einer möglichen Übernahme durch Finanzinvestoren stehende Onlinemarktplatz-Betreiber Scout24 will selbst mit Zukäufen wachsen. So habe das im MDax notierte Unternehmen Interesse an dem Anzeigengeschäft von Ebay, zu dem in Deutschland Ebay Kleinanzeigen und mobile.de gehören, sagte Unternehmenschef Tobias Hartmann. „Wir gehen davon aus, dass sich der Markt konsolidieren wird.“ Scout werde dabei eine aktive Rolle spielen.

Auch der Medienkonzern Axel Springer strebt einem Bericht der Zeitschrift „Capital“ zufolge einen Kauf der Anzeigensparte Ebay Classifieds Group an. In der Branche wird über einen Kaufpreis in Höhe von rund zehn Milliarden US-Dollar (8,8 Milliarden Euro) spekuliert. Die Onlinehandel-Plattform Ebay hatte Anfang März mitgeteilt, ihre Konzernstruktur zu überprüfen.

Derweilen steht Scout24 selbst möglicherweise vor einer Übernahme. Die Finanzinvestoren Hellman & Friedman und Blackstone hatten Mitte Februar ihr Übernahmeangebot erhöht. Der mögliche Gesamtkaufpreis würde sich laut Unternehmensangaben inklusive Schulden auf etwa 5,7 Milliarden Euro belaufen. Scout24 hat die drei Sparten Immobilien, Auto und Finanzen. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.03.2019