„Sehnsucht nach alten Traditionen“

Manche Bürger in strukturschwachen Regionen fühlen sich abgehängt. Was heißt das konkret?

Arndt: Der Industriebetrieb am Ort macht dicht, die Schlosser, Mechaniker, Ingenieure finden dort keine Ersatzarbeitsplätze. Der letzte Supermarkt schließt, man muss zum Einkaufen zehn Kilometer weit fahren. Und das Büro der Gemeindeverwaltung ist ebenfalls weggezogen. Viele Leute fragen sich: „Wie kann ich hier noch leben?“

Sprechen Sie von ländlichen Gegenden oder auch von Städten?

Arndt: Von beiden. Das Ruhrgebiet mit seinen Großstädten steckt noch immer mitten im Strukturwandel, mit allen städtebaulichen und sozialen Problemen. Ähnlich geht es etwa ländlichen Gebieten im Saarland. Oder der Lausitz, wo viele Arbeitsplätze von der Braunkohle abhängen, deren Förderung und Verarbeitung aber wohl bald beendet wird.

Was haben Ludwigshafen, Offenbach, Essen und Wuppertal gemeinsam?

Arndt: Die Handlungsfähigkeit dieser Kommunen ist stark eingeschränkt. Sie sind so hoch verschuldet, dass sie kaum noch die Grundausgaben für Schulen, Straßen und öffentliche Dienste bewältigen. Dort leben viele Leute, die unter langer Arbeitslosigkeit leiden. Immigranten sind oft schlecht integriert. Mit einzelnen Fördermaßnahmen ist diesen Städten nicht mehr zu helfen.

Sie haben den Koalitionsvertrag analysiert und sagen, es fehle an einer modernen Regionalpolitik. Was genau müsste passieren?

Arndt: Die meisten der ehemaligen Beschäftigten von Opel in Bochum finden dort keine entsprechenden Arbeitsplätze. So etwas liegt auch daran, dass bei vielen der Verantwortlichen vor Ort eine große Sehnsucht nach den alten Traditionen besteht. Es ist sehr schwierig, neue Ideen umzusetzen, um die wegbrechenden Strukturen adäquat zu ersetzen – hinsichtlich der Qualifikation der Arbeitskräfte und der Masse an notwendigen Arbeitsplätzen. Um die Beharrungskräfte in den Kommunen zu überwinden, sollte der Bund stärker das Zepter in die Hand nehmen.

Sie schlagen einen neuen Deutschlandfonds vor. Wie viel Geld müsste da drinstecken?

Arndt: Der jetzige Solidarpakt für Ostdeutschland beinhaltet noch rund zwei Milliarden Euro jährlich. Für den bundesweiten Regionalfonds müssten deutlich größere Summen zur Verfügung stehen, vielleicht zehn Milliarden. Zum Vergleich: Alleine das erfolgreiche Sonderprogramm des Bundes für Investitionen in Bremen umfasste in den Jahren 1994 bis 2004 rund zweieinhalb Milliarden Euro. Dadurch entstand unter anderem ein Technologiepark mit über 10 000 Hightech-Arbeitsplätzen.

In unserem föderalen Staatsaufbau sind für Regionalpolitik eher die Länder und Kommunen zuständig. Stellen Sie diese Ausgabenteilung mit dem Deutschlandsfonds infrage?

Arndt: In der Bildungspolitik erhält der Bund ja jetzt auch mehr Kompetenzen gegenüber den Ländern.

Statt Heimat im Innenministerium von Horst Seehofer – wäre es besser, ein neues Bundesministerium für regionale Entwicklung zu gründen?

Arndt: Wenn man die Regionalentwicklung ernst nimmt, sollte man das tun. Es handelt sich um eine Querschnittsaufgabe aus Sozial-, Wirtschafts-, Kultur- und Heimatpolitik. Das kann das Bundesinnenministerium nicht leisten.

