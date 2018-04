Sektlaune – und kritische Fragen

Anzeige

Berlin.Draußen vor der Tür des Veranstaltungssaals auf dem Berliner Messegelände demonstrieren Umweltschützer gegen den Diesel – und Ingenieure gegen die Verlagerung ihrer Stellen von Ulm nach Stuttgart. Die in anderen Jahren bei Protesten üblichen verbalen Scharmützel zwischen Demonstranten und Aktionären bleiben aus. Die Besucher der Daimler-Hauptversammlung wollen sich ihre grundsätzlich gute Laune nicht verderben lassen. Denn das Rekordjahr des Stuttgarter Autobauers zahlt sich für sie in Form einer Spitzendividende aus. 3,65 Euro gibt es für jeden Anteilsschein.

Vier Milliarden Euro sind es insgesamt, so viel wie noch nie in der Geschichte des Unternehmens. „Daimler ist heute so erfolgreich wie nie zuvor“, betont Aufsichtsratschef Manfred Bischoff. Doch der Freude über die aktuell gute Lage folgten schnell kritische Fragen der Aktionärsvertreter zur Zukunft Daimlers und zu den unbewältigten Altlasten.

Erfolgreiches Jahr 2017 Vor allem vom Wachstum in China getrieben, hatte Daimler 2017 so viele Fahrzeuge wie noch nie verkauft – was letztlich auch zu Bestwerten in der Bilanz führte. Bei einem Umsatz von 164,3 Milliarden Euro (plus sieben Prozent) machte der Dax-Konzern einen Gewinn vor Zinsen und Steuern von 14,7 Milliarden Euro – 14 Prozent mehr als im Jahr davor. Beim Gewinn, der unter dem Strich auf die Aktionäre entfällt, fiel das Plus noch weitaus deutlicher aus. 10,5 Milliarden Euro bedeuten einen Zuwachs um 23 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. dpa

Wie schaffen die Schwaben zum Beispiel den Einstieg ins Elektrozeitalter? „Wir haben bei der E-Mobilität den Schalter umgelegt“, versichert Vorstandschef Dieter Zetsche. Bis 2022 soll es bei Mercedes in jedem Segment wenigstens eine elektrische Modellvariante geben. Auch Transporter, Busse und Lkw will Daimler elektrifizieren. Die Kehrseite der Medaille wird den Aktionären weniger gefallen. „Mehr Elektroautos sind gut für die CO2-Bilanz“, sagt Zetsche, „aber nicht so gut für unsere Konzern-Bilanz“.