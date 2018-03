Sendungsbewusst und streitbar

Anzeige

München.Hans-Werner Sinn hat das Ifo-Institut zu einer Forschungsstätte von Rang gemacht, die wirtschaftspolitischen Debatten jahrzehntelang mit geprägt und immer klare Kante gezeigt. Heute wird er 70 Jahre alt – und legt nun seine Autobiografie vor.

„Auf der Suche nach der Wahrheit“ heißt das 672 Seiten dicke Buch, das er in den knapp zwei Jahren seit seinem Abschied als Ifo-Präsident geschrieben hat. Hatte er nicht ganz andere Pläne? „Ich muss nicht mehr von einem Termin zum andern hetzen“, sagt Sinn. „Doch, ich genieße es. Ich habe mehr Freizeit, mehr Zeit für Reisen mit meiner Frau zum Beispiel. Und ich kann meine Gedanken in größerer Ruhe zu Ende führen, mich auch neuen Themen widmen.“

Als Schüler in Bielefeld wollte Hans-Werner Sinn Missionar werden, auf den Spuren Albert Schweitzers in die Dritte Welt ziehen. Die Neugier und das Sendungsbewusstsein sind ihm geblieben. Und der Käpt’n-Ahab-Bart, den er seit Studententagen in Münster trägt.