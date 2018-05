Serge Dassault gestorben

Anzeige

Paris.Der französische Industrielle Serge Dassault (Bild) ist tot. Der 93 Jahre alte Chef des Luftfahrt- und Medienkonzerns Dassault Groupe sei gestern an Herzversagen gestorben, hieß es in einer Mitteilung seiner Familie. Dassault saß von 2004 bis 2017 für die französischen Konservativen im Senat. Das Vermögen von Dassault wurde vom Magazin „Forbes“ auf umgerechnet 22 Milliarden Euro geschätzt. Der zum Firmenimperium gehörende Flugzeugbauer Dassault Aviation stellt den Rafale-Kampfjet her. dpa (BILD: dpa)