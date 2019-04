Sewing schon mit wenig zufrieden

Frankfurt.Die Deutsche Bank hat ihren Gewinn im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zwar deutlich um zwei Drittel auf 201 Millionen Euro gesteigert – sie hinkt damit aber weiter deutlich hinter Konkurrenten in Europa und den USA her. Vorstandschef Christian Sewing ist gleichwohl zufrieden, sieht die Bank in Europa wieder in einer starken Position und will bei der Banken-Konsolidierung in den nächsten Jahren als Akteur mitmischen. Die Bank werde nach dem Ende der Fusionsgespräche mit der Commerzbank zwar vor allem aus eigener Kraft wachsen, schaue sich aber alle Optionen an, sagte er gestern in einer Telefonkonferenz.

Extrem hohe Aufwendungen

Mit Blick auf die Fondstochter DWS wolle man sich an der Konsolidierung des Sektors beteiligen. Angeblich verhandelt die Deutsche Bank mit der schweizerischen UBS über eine Fusion der jeweiligen Fonds-Töchter. Eine Belastung für die Bank ist nach wie vor das Investmentbanking, das unter dem Strich in den ersten drei Monaten in den roten Zahlen steckte. Obwohl die Deutsche Bank auch wegen des anhaltenden Personalabbaus die Kosten weiter gesenkt hat, sind die Aufwendungen für ihr Geschäft nach wie vor extrem hoch. Für Einnahmen von einem Euro musste das Institut im ersten Quartal mehr als 93 Cent ausgeben – Spitzenwerte in der Branche liegen unter 50 Cent.

Insgesamt dämpft die Bank die Erwartungen für dieses Jahr. Man rechne damit, dass die Erträge im Wesentlichen unverändert zum Vorjahr bleiben werden. Im Januar war noch von höheren Erträgen die Rede. Sewing ist aber mit dem Ergebnis des ersten Quartals zufrieden, zumal es deutlich über den Analystenschätzungen von 55 Millionen Euro liegt. „Das Ergebnis zeigt die Stärke unseres Kundengeschäfts. Wir haben unseren Plan in einem schwierigen Marktumfeld konsequent umgesetzt und Fortschritte bei wichtigen Erfolgsfaktoren gemacht, “ sagte er.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 27.04.2019