Sewing soll angeblich Chef der Deutschen Bank werden

Frankfurt (dpa) - Christian Sewing soll neuer Chef der Deutschen Bank werden und damit Nachfolger von John Cryan. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Sonntag aus Finanzkreisen. Zuvor hatten der «Spiegel» und die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» darüber berichtet.

Der Aufsichtsrat soll die Personalie bei einer Telefonschalte am Sonntagabend absegnen. Sewing führt bisher das Privatkundengeschäft der größten deutschen Bank und ist zudem Co-Vizechef. Er soll zur Hauptversammlung am 24. Mai den Spitzenposten übernehmen. Das Geldhaus war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Die Deutsche Bank hatte am späten Samstagabend mitgeteilt, dass sich der Aufsichtsrat am Sonntag mit dem Vorstandsvorsitz beschäftigen werde. In seinen knapp drei Jahren an der Spitze des Geldhauses war es Cryan nicht gelungen, das schwächelnde Kapitalmarktgeschäft anzukurbeln. Drei Jahre in Folge schrieb die Bank tiefrote Zahlen. Der Vertrag des Briten läuft regulär bis 2020.