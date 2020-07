Siemens-Aktionäre billigen Abschied von Energiesparte

Siemens-Chef Joe Kaeser warb für ein eigenständiges Energiegeschäft. © dpa

München.Der Weg für die Eigenständigkeit des Siemens-Energiegeschäfts ist frei. Die außerordentliche Hauptversammlung hat die Abspaltung von Siemens Energy vom Konzern mit deutlicher Mehrheit abgenickt. 99,36 Prozent stimmten am Donnerstag für den einzigen Antrag der online abgehaltenen Veranstaltung. Kommt nichts mehr dazwischen, werden nun am 25. September 55 Prozent von Siemens Energy an die Siemens Aktionäre verteilt. Ab dem 28. September sollen die Papiere an der Börse gehandelt werden.

Siemens-Chef Joe Kaeser hatte auf der virtuellen Hauptversammlung intensiv für die Abspaltung geworben. Sie sei „weder ein Schnellschuss noch eine Notlösung, weder eine Zerschlagung noch eine Modeerscheinung“. Er sei überzeugt, dass man damit im Interesse von Eigentümern, Kunden, Mitarbeitern und der Gesellschaft handele.

Kaeser musste den Aktionären dabei erklären, warum Siemens Energy einerseits ein attraktives Unternehmen ist, Siemens selbst es aber nicht mehr im Konzern haben will. Dabei argumentiert er vor allem damit, dass ein eigenständiges Unternehmen schneller und flexibler reagieren könne. Zudem müsse es nicht mehr mit den anderen – meist ertragsstärkeren – Siemens-Geschäftsfeldern um Investitionen konkurrieren.

Dahinter steht Kaesers Skepsis gegenüber Konglomeraten. Diese könnten „vieles gut, aber nur weniges, was künftig wichtig ist, wirklich sehr gut“. Die Abspaltung von Siemens Healthineers sei ein „hervorragendes Beispiel für Wertsteigerung durch Fokussierung“. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 10.07.2020