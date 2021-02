Siemens Energy streicht Tausende Jobs

Siemens Energy will weltweit 7800 Stellen abbauen – 3000 davon in Deutschland. Bis 2025 könnte damit jeder zwölfte Job in dem vergangenes Jahr von Siemens an die Börse gebrachten Unternehmen wegfallen. Betroffen ist die Sparte Gas and Power, wie Siemens Energy bei der Vorlage der Ergebnisse für das erste Geschäftsquartal erklärte. Die Zahlen fielen dabei gut aus: Von Oktober bis Dezember verdiente das Unternehmen unter dem Strich 99 Millionen Euro und kehrte damit in die Gewinnzone zurück. Im vergangenen Geschäftsjahr hatte Energy noch einen Milliardenverlust gemacht.

„Der Energiemarkt verändert sich rasant. Das bietet uns Chancen, stellt uns aber gleichzeitig vor große Herausforderungen“, sagte der Vorstandsvorsitzende Christian Bruch. Mit dem Sparprogramm will er die Wettbewerbsfähigkeit steigern. Auf betriebsbedingte Kündigungen soll weitgehend verzichtet werden. Zudem sollen keine kompletten Standorte geschlossen werden. Sitz des Unternehmens ist München, das Hauptquartier soll in Berlin angesiedelt werden. Wie stark der Stellenabbau an einzelnen Standorten ausfällt, ist noch unklar.

Die Siemens-Niederlassung Mannheim mit rund 700 Mitarbeitern gehört zur Vertriebs- und Serviceorganisation der Siemens AG. Nach Angaben eines Sprechers gibt es dort etwa 40 Beschäftigte von Siemens Energy. dpa/jung

