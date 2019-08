Signal an den Mittelstand

Berlin.Mit einer umstrittenen Ministererlaubnis hat Peter Altmaier den Weg frei gemacht für ein Gemeinschaftsunternehmen von zwei Mittelständlern. Der Bundeswirtschaftsminister begründete dies damit, dass das gemeinsame Unternehmen des Metallverarbeiters Zollern und des Autoteileproduzenten Miba eine wichtige Rolle bei der Energiewende spielen könne. Der CDU-Politiker kündigte am Montag in Berlin aber zugleich an, er wolle die Fusionskontrolle verschärfen.

Die sogenannte Ministererlaubnis wird nur in Ausnahmefällen erteilt und ist an Gemeinwohlinteressen geknüpft. Altmaier sprach von einem überragenden Interesse der Allgemeinheit. Es gehe zugleich um den Erhalt eines wettbewerbsfähigen Mittelstands.

Mehr „nationale Champions“

Nach der Entscheidung können Zollern aus Baden-Württemberg und Miba aus Österreich ein Unternehmen für Gleitlager gründen. Die Erlaubnis ist mit Auflagen verbunden. So müssen die Firmen das Gemeinschaftsunternehmen mindestens fünf Jahre betreiben und 50 Millionen Euro investieren. Der Wirtschaftsminister setzte sich mit seinem Votum über eine Entscheidung des Bundeskartellamts hinweg.

Altmaier steht bei Wirtschaftsverbänden in der Kritik – vor allem bei den Mittelständlern. Grund ist vor allem seine im Februar vorgelegte Industriestrategie. Darin spricht Altmaier sich dafür aus, notfalls mit staatlicher Hilfe Arbeitsplätze in Deutschland zu sichern und angesichts der zunehmenden Konkurrenz auf Weltmärkten gerade aus China mehr „nationale Champions“ zu schaffen.

Der industrielle Mittelstand aber spielt in der Strategie so gut wie keine Rolle. Deswegen hatten Wirtschaftsverbände kritisiert, Altmaier tue zu wenig für kleine und mittlere Unternehmen. Hätte Altmaier nun also die Ministerlaubnis für die Mittelständler nicht erteilt, wäre er vermutlich wieder ins Kreuzfeuer der Kritik geraten.

Die Entscheidung Altmaiers traf auch auf Ablehnung. Die Monopolkommission sehe es kritisch, dass der Minister den Gemeinwohlvorteil „weitergehend“ auslege. Das Beratergremium hatte empfohlen, die Erlaubnis nicht zu erteilen. dpa

