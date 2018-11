„Sind wieder in der bekannten Wachstumsphase“

Frankfurt.Alnatura, Deutschlands größter Bio-Händler, hat sich vom Disput mit der Drogeriemarkt-Kette dm und der Auslistung all seiner Produkte aus deren Regalen erholt. „Wir haben für 40 Prozent unseres Umsatzes neue Kunden gewinnen müssen. Das haben wir geschafft. Jetzt sind wir wieder in der für Alnatura bekannten Wachstumsphase“, sagte Unternehmensgründer und Firmenchef Götz Rehn (Bild) gestern in Frankfurt.

Im Ende September abgeschlossenen Geschäftsjahr 2017/2018 kletterte der Umsatz um 6,8 Prozent auf 822 Millionen Euro und damit stärker als der Biomarkt insgesamt, der nur um knapp sechs Prozent zulegte. In den beiden Jahren zuvor war es wegen des Streits mit dm nur um 0,3 und um 1,1 Prozent nach oben gegangen.

Im laufenden Geschäftsjahr rechnet Rehn mit einem ähnlich hohen Wachstum wie 2017/2018, zumal Alnatura die Zahl der eigenen Märkte um acht auf 131 gesteigert hat – unter anderem mit neuen Ablegern in Berlin, Erfurt, Potsdam und Leipzig. In den kommenden Monaten sollen zusätzliche fünf Filialen folgen, unter anderem eine weitere in Freiburg. Zum Gewinn nennt Rehn wie immer keine Details. „Aber wir waren wieder besser als im Vorjahr.“ Im Geschäftsjahr 2016/2017 hatte Alnatura laut elektronischem Bundesanzeiger einen Jahresüberschuss von knapp 790 000 Euro verbuchen können.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden das Sortiment auf 1400 Produkte ausgeweitet, zwei neue Handelspartner gewonnen, die Alnatura-Produkte in ihren Märkten anbieten, und die Expansion ins Ausland vorangetrieben. Seit August ist Alnatura auch in Frankreich bei Partnern im Elsass, in Lothringen und im Norden des Landes vertreten. Damit gibt es Bio-Waren des noch im südhessischen Bickenbach angesiedelten Unternehmens – im Januar steht der Umzug in die neue Zentrale in Darmstadt an – in mittlerweile 12 300 Filialen in insgesamt 14 Ländern Europas.

Aus für Plastikverpackungen

Der Anteil des Auslands am gesamten Umsatz ist nach Angaben von Rehn mittlerweile auf einen niedrigen zweistelligen Prozentsatz gestiegen. Die Zahl der Beschäftigten stieg erstmals über 3000 und lag Ende September bei 3052 – 134 mehr als ein Jahr zuvor.

Konsequent geht Alnatura ab sofort gegen Verpackungen aus Plastik vor. Obst und Gemüse werden nur noch lose verkauft, wobei das Unternehmen Mehrwegbeutel aus Baumwolle anbietet. Kaffee wird nur noch in Mehrwegbechern ausgeschenkt. Säfte werden zum Teil nur noch in Flaschen aus Leichtglas abgefüllt. Bei Schokolade wird von Alufolie auf eine Folie aus Holzfasern umgestellt. Mit diesen Schritten will Rehn auch etwas gegen die wachsenden Abfallberge tun: „Das sind für sich genommen kleine Schritte, aber in Summe macht das viel aus.“ (BILD: dpa)

