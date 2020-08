„Sinnvoll nur zur Überbrückung“

Herr Siegloch, wie realistisch ist eine Vier-Tage-Woche?

Sebastian Siegloch: Das steht und fällt mit der Frage: Was passiert mit den Löhnen? Selbst wenn die Unternehmen keinen Lohnausgleich für die wegfallende Arbeitszeit zahlen würden, wäre es für sie teurer, etwa weil sie die Produktion umstellen müssten. Und eine volle Kompensation sehe ich erst recht nicht – dafür ist momentan einfach nicht die richtige Zeit. Das käme ja Lohnerhöhungen gleich – das würde vielen Unternehmen in dieser Krise das Genick brechen.

Das Modell könnte also keine Jobs retten?

Siegloch: Doch, es kann durchaus sinnvoll sein, zur Überbrückung. Arbeitszeitreduzierungen hat man ja auch schon in der Finanzkrise eingesetzt, über Arbeitszeitkonten oder Vereinbarungen der Tarifpartner. Aber nur über einen sehr begrenzten Zeitraum. Kombiniert mit der Kurzarbeit kamen viele Unternehmen damit erfolgreich durch die Krise. Aber das wurde eben auf Unternehmensebene oder zwischen Tarifparteien geregelt und nicht von oben vorgegeben – so sollte es auch bleiben. Starre Vorgaben bringen nichts. Inzwischen gibt es auch immer mehr Arbeitnehmer, die von sich aus ihre Arbeitszeit reduzieren wollen. Das sind aber individuelle Entscheidungen.

Die IG Metall will mit ihrem Vorschlag vor allem die Autoindustrie im Umbruch unterstützen – könnte das klappen?

Siegloch: Da bin ich sehr skeptisch, das Strukturproblem ist ja kein kurzfristiges. Und ich halte es auch für kaum umsetzbar, eine Vier-Tage-Woche auf einen Schlag für so viele Arbeitnehmer einzuführen. Wie soll das gehen? Sollen alle Produktionsmitarbeiter zu IT-Experten umgeschult werden? Es gibt bisher keine Belege, dass so ein Modell Arbeitsplätze retten könnte. Wenn die Babyboomer in Pension gehen, wird die Gesamtarbeitszeit sowieso schon stark zurückgehen. Wenn wir jetzt noch flächendeckend weniger arbeiten, wird uns das Wohlstand kosten. be

