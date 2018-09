„Skandalös, wie man hier bezahlt wird“

Mannheim.In Wetzlar, da stimme das Geld. Dort, in der Konzernzentrale von Leica Microsystems, werde nach dem Tarif der IG Metall bezahlt. „Warum nicht hier?“, fragen die Beschäftigen am Mannheimer Standorts. Bei einem erneuten Warnstreik am Montag machen sie auf ihre Forderungen aufmerksam: Bezahlung nach den Tarifverträgen der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg, und das möglichst schnell.

