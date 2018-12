Smartphone zücken und zahlen

Mannheim/Stuttgart.Seit gestern können auch Apple-Kunden in Deutschland mit dem Smartphone bezahlen. Was bedeutet das für Verbraucher, und wie sicher ist die Nutzung? Die wichtigsten Fragen und Antworten:

Was genau verbirgt sich hinter Apple Pay?

Apple bietet mit der App einen mobilen Bezahldienst an. Damit können Kunden per iPhone oder mit der Apple Watch bargeld- und kontaktlos bezahlen – ohne zusätzliche Kosten. In den USA gibt es das Angebot seit 2014, weltweit lässt es sich in 31 Ländern nutzen. Für das Betriebssystem Android bietet Google einen solchen Dienst seit Juni in Deutschland an.

Wie funktioniert das kontaktlose Bezahlen?

Kunden halten das Gerät an der Kasse ans Terminal. Die Kassentechnik muss das kontaktlose Bezahlen unterstützen – rund 820 000 Terminals in Deutschland wurden umgerüstet. Außerdem kann man mit Apple Pay ähnlich wie mit Diensten wie PayPal auch bei Online-Käufen bezahlen. Es wird weder eine Unterschrift noch eine Pin benötigt – Nutzer identifizieren sich beim Bezahlen mit ihrem Fingerabdruck oder durch Gesichtserkennung (Touch- und Face-ID) auf dem Gerät.

Was bringt das Angebot dem Verbraucher?

Die Dienste werben mit einer Zeitersparnis. Auch der Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien (bitkom) erklärt, Kunden und Händler würden von den mobilen Zahlungen profitieren. Kontaktloses Bezahlen sei schneller als das Hantieren mit Wechselgeld. Niels Nauhauser, Finanzexperte der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg, fügt hinzu: „Die Bezahlmethode ist sehr bequem – etwa, wenn jemand mehrere Kreditkarten besitzt.“ Diese müsse man nicht mit sich herumtragen, und wenn man das Handy verliere, müsse auch nicht die Kreditkarte gesperrt, sondern nur die Bezahlung via App deaktiviert werden.

Das mobile Bezahlen bietet daneben einen handfesten juristischen Vorteil, und zwar bei der Gewährleistung. Denn der Verkäufer hat zwei Jahre lang für Mängel geradezustehen, erklärt die Stiftung Warentest. Jedoch scheitern Ansprüche, wenn der Kauf nicht nachgewiesen werden kann, weil bar bezahlt und der Bon nicht aufgehoben wurde. Der mobile Zahler hat immer etwas in der Hand, wenn er die Quittung nicht mehr findet.

Wer kann diesen Dienst überhaupt nutzen?

Apple Pay funktioniert in Deutschland bisher nur mit Kredit- oder Debitkarten der Deutschen Bank – ohne die Tochter Postbank –, N26, boon, HypoVereinsbank, Hanseatic Bank, Fidor Bank, bunq, Santander und Comdirect Bank sowie American Express. Im kommenden Jahr sollen auch Banken wie die DKB, ING und Consors dazukommen.

Apple-Managerin Jennifer Bailey schloss bei der Präsentation gestern in München nicht aus, dass künftig auch die in Deutschland besonders populäre Girocard unterstützt wird, die früher als EC-Karte bezeichnet wurde. „Wir schauen uns immer auch die vorhandenen Bezahlsysteme in den Ländern an.“ Der vorläufige Verzicht auf die Unterstützung der Girocard könnte auch ein maßgeblicher Grund gewesen sein, warum wichtige Banken wie die Sparkassen und Genossenschaftsbanken nicht an Bord sind. Sie setzen auf eigene Bezahl-Apps. Diese funktionieren für das kontaktlose Bezahlen allerdings nur auf Smartphones mit dem Google-Betriebssystem Android, weil sie auf iPhones nicht auf den NFC-Funkchip zugreifen können.

Ist die Nutzung des Bezahldienstes sicher?

Eine verbreitete Sorge ist, dass jemand versehentlich bezahlt, weil er mit seinem Smartphone an einer Kasse vorbeikommt. Jedoch funktioniert das kontaktlose Bezahlen nur, wenn das Gerät höchstens fünf Zentimetern vom Lesegerät entfernt ist. Gefährlicher dürfte es sein, wenn das Smartphone gehackt oder gestohlen wird. Apple will die Sicherheit der Privatsphäre gewährleisten, indem die Geräte keine Kreditkartennummer speichern – sondern eine verschlüsselte Identifikationsnummer. Der Händler erhält beim Kauf mit Apple Pay nur eine einmalig generierte Transaktionsinformation. Daten wie der Preis oder der gekaufte Gegenstand speichert Apple nach eigenen Angaben nicht.

Was passiert mit allgemeinen Daten der Nutzer?

Darüber lässt Apple seine Kunden nach den Worten von Verbraucherschützer Nauhauser weitgehend im Dunkeln: „In der Werbung heißt es zwar, die Daten seien sicher – die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Apple sprechen aber eine andere Sprache.“ Demnach könne Apple personenbezogene Daten etwa zum Schutz der nationalen Sicherheit offenlegen. Nauhauser moniert auch, dass der Konzern Daten weitergeben könne, wenn er der Überzeugung sei, „dass dies notwendig ist, um unsere Geschäftsbedingungen durchzusetzen oder um unsere Geschäftstätigkeiten oder Benutzer zu schützen“. So steht es in der Datenschutzrichtlinie. (mit dpa)

