SNP-Gründer Andreas Schneider-Neureither verstorben

Heidelberg.SNP-Konzernchef und Unternehmensgründer Andreas Schneider-Neureither ist tot. Er sei in der Nacht auf den 2. November im Alter von 56 Jahren verstorben, wie das Unternehmen am Dienstag in Heidelberg mitteilte. Der Manager hinterlässt den Angaben zufolge seine Ehefrau und vier Kinder.

Nach Informationen dieser Redaktion starb Schneider-Neureither an einem anaphylaktischen Schock. Das ist eine schwere Form der allergischen Reaktion, die den ganzen Körper erfassen kann.

SNP (Schneider-Neureither & Partner SE) wurde 1994 gegründet. Weltweit beschäftigt das Unternehmen rund 1500 Mitarbeiter, davon 350 am Stammsitz Heidelberg. Die Kunden kommen vorrangig aus den Branchen Automobil, Öl und Gas, Chemie, Maschinenbau und Dienstleistungen. Die Hälfte des Konzernumsatzes (2019: 145 Millionen Euro) erwirtschaftet SNP in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Anfang dieses Jahres hatte Schneider-Neureither das Rhein-Neckar-Fernsehen (RNF) übernommen.

