So gehen Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar mit Homeoffice um

Metropolregion Rhein-Neckar.Homeoffice – vor Corona eher Ausnahme als Regel. Noch bis vor einem Jahr war es laut einer Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) nur jedem vierten Arbeitgeber in Deutschland erlaubt, teilweise von zu Hause aus zu arbeiten. Davon habe nur jeder Zehnte Gebrauch gemacht. Ein Jahr und eine Pandemie später ergibt sich ein anderes Bild: Ende März stieg der Anteil der Arbeitnehmer in der Bundesrepublik im Homeoffice auf über 30 Prozent wie eine Erhebung des German Internet Panel (GIP) der Universität Mannheim zeigt. Ob sich die Arbeitsform in den nächsten Jahren etabliert, ist Entscheidung der Arbeitgeber – einen gesetzlichen Anspruch auf Homeoffice haben Arbeitnehmer in Deutschland nämlich nicht.

Diese Redaktion fragte bei 13 Unternehmern aus der Region nach (siehe Tabelle), in welchem Umfang Homeoffice derzeit genutzt wird, wie die kurz- und langfristige Planung für das mobile Arbeiten aussieht und ob hierfür eine Betriebsvereinbarung getroffen werden soll. Der Trend: Viele Mitarbeiter arbeiteten von zu Hause aus und haben auch in den nächsten Monaten die Freiheit das zu tun. Bei einigen Firmen werden Betriebsvereinbarungen umgesetzt, bei vielen bestanden sie bereits vor Corona.