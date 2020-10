So soll die neue Hilfe aussehen

Mannheim.Besonders schwer trifft der neue Lockdown ab nächste Woche Branchen wie die Gastronomie oder das Veranstaltungswesen, die schon seit dem Shutdown im Frühjahr ums Überleben kämpfen. Viele Betriebe würden ohne staatliche Hilfen pleite gehen, weil sie ihren Laden dichtmachen müssen. Deshalb will der Bund – nach dem Prinzip Klotzen statt Kleckern – die Umsatzverluste mit rund zehn Milliarden Euro ausgleichen. Das Problem: Viele Details sind noch ungeklärt. Der Lockdown wurde ja erst am Mittwoch beschlossen und tritt schon am Montag in Kraft. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten.

Wer kann überhaupt mit Entschädigung rechnen?

Im Prinzip können alle Unternehmen, Selbstständige oder Vereine (mit eigenen Lokalen), die ihren Betrieb ab dem 2. November schließen müssen, Geld vom Staat kassieren. Also Bars, Clubs, Diskotheken, Kneipen, Kinos, Theater, Konzerthäuser, Messen, Fitnessstudios, Schwimm- und Spaßbäder, Freizeitparks, Saunen, Spielhallen, Spielbanken, Wettannahmestellen, Bordelle, Kosmetikstudios, Massagepraxen und Tattoo-Studios. Aber auch Hotels, die nicht komplett schließen, oder Restaurants, die den Straßenverkauf aufrechterhalten können.

Noch nicht entschieden ist, ob Betriebe, die indirekt betroffen sind, Entschädigungen erhalten. Also Getränke- und Lebensmittellieferanten für Restaurants. Oder Wäschereien, die Handtücher oder Bettwäsche von Hotels reinigen.

Wie will der Bund die Umsatzverluste ausgleichen?

Der Staat will die finanziellen Ausfälle der Betriebe und Selbstständigen durch den Lockdown mit „bis zu 75 Prozent“ entschädigen. Bezugspunkt für die einmalige Kostenpauschale ist laut Bundeswirtschaftsministerium der „durchschnittliche wöchentliche Umsatz“ im November 2019. Unternehmen bis 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bekommen exakt 75 Prozent davon. Größere Unternehmen kassieren weniger, weil das EU-Beihilferecht Obergrenzen festlegt. Die Schätzungen liegen zwischen 60 und 70 Prozent. Außerdem gehen von den Zahlungen auch noch staatliche Leistungen wie das Kurzarbeitergeld ab. Wer erst nach dem November 2019 ein Unternehmen gegründet hat, kann die Umsätze vom Oktober 2020 geltend machen. Wer nächsten Monat erst öffnen wollte, geht dagegen leer aus. Eine spezielle Lösung gibt es für Soloselbstständige. Der Musiker Helge Schneider („Katzeklo“) hatte am Donnerstag auf Facebook einen Brief an Finanzminister Olaf Scholz (SPD) veröffentlicht: „Ich habe im November 2019 gar kein Geld verdient, also kann man dafür ja auch keine 75 Prozent ausrechnen. Bitte mache das anders. Zum Beispiel nehme den Jahresmonatsdurchschnitt.“ Staatssekretär Wolfgang Schmidt antwortete auf Twitter: „So machen wir es.“ Soloselbstständige können wählen zwischen dem Umsatz im November 2019 oder dem Durchschnitt des Jahresumsatzes 2019.

Wie ist die Höhe der Entschädigung einzuordnen?

„75 Prozent, das klingt zunächst einmal wuchtig“, sagt Daniel Ohl vom baden-württembergischen Hotel- und Gaststättenverband Dehoga. „Die Umsatzverluste der meisten Gaststätten und Hotels dürften höher als 25 Prozent liegen“ erklärt er. Demnach haben die Gaststätten und Hotels von Januar bis August 2020 Umsatzrückgänge von 34 Prozent hinnehmen müssen. Die Hotels mussten wegen des Beherbergungsverbots „bis in die Weihnachtszeit Stornos zwischen 95 und 98 Prozent hinnehmen“, sagt Wolfgang Weiler von der Schwarzwaldtourismus GmBH. Claude Gysin, Besitzer des Gourmet-Restaurants Pfaffenkeller im Markgräfler Land mit angeschlossenem Hotel, erläutert: „Ich habe bis Weihnachten nur noch Reservierungen für fünf Zimmer. Ob es dabei bleibt, weiß ich nicht.“ Und Geschäftsleute übernachten bei ihm in der Regel nicht, das heißt, Gysin kann im November mit seinem Hotel gar keinen Umsatz mehr machen. Ob die Entschädigungen das wirtschaftliche Überleben sichern, ist für Weiler fraglich. „Das ist bestimmt keine Überkompensation.“ Außerdem seien die Investitionen der Gaststätten und Hotels in Belüftung, Wintergärten etc. hoch gewesen.

Ab wann gibt es das Geld und wo kann man es beantragen?

Wann das Geld fließt, ist noch nicht bekannt. Das Wirtschaftsministerium arbeitet „unter Hochdruck“ an der Umsetzung und stellt Abschlagszahlungen in Aussicht. Der Bund hat versprochen, dass die Mittel schnell und unbürokratisch fließen. „Mal abwarten. Wenn die Entschädigung erst kommt, nachdem das Unternehmen schon pleite gegangen ist, hilft das Geld auch nicht mehr“, warnt Ohl. Die Anträge können über das Internet-Portal www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de gestellt werden.

Werden die geschlossenen Betriebe klagen?

Es ist unwahrscheinlich, dass es wegen der hohen Entschädigungen zu Massenklagen kommt. Die Gerichte entscheiden über die Verhältnismäßigkeit der Betriebsschließungen. Die Zweifel will der Bund mit viel Geld im Keim ersticken. Wo kein Kläger, da kein Richter.

