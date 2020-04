Software AG senkt Ausblick

Darmstadt.Die Software AG hat wegen der Auswirkungen der Coronavirus-Krise ihre Prognose für das Gesamtjahr gesenkt. Den Auftragseingang in der wichtigen Digitalsparte erwartet Vorstandschef Sanjay Brahmawar nun deutlich unter den bisher ausgegebenen Zielwerten, wie der Konzern am Donnerstag in Darmstadt mitteilte.

Im eigentlichen Geschäft mit Integrationssoftware (DBP ex Cloud/IoT) rechnet das Unternehmen nun mit Auftragseingängen von währungsbereinigt null bis zehn Prozent über dem Vorjahreswert, im Wachstumsfeld mit der Vernetzung von Maschinen und der Cloud (Cloud/IoT) soll er 20 bis 40 Prozent betragen. Bei der Datenbanksparte (A&N) bleibt Brahmawar bei den bisherigen Zielen.

Im ersten Quartal sorgte aber noch vor allem die angestammte Datenbanksparte mit einem überraschenden Umsatzplus von fünf Prozent für Stabilität.

Insgesamt konnte die Software AG die Erlöse so um drei Prozent auf 207 Millionen Euro steigern. Unter dem Strich stand ein Nettoergebnis von 20,2 Millionen Euro, rund ein Drittel weniger als im Vorjahreszeitraum. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 24.04.2020