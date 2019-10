Solarpark soll 2020 starten

Karlsruhe/Werneuchen.Der Energiekonzern EnBW will seinen ersten Solarpark ohne Förderung nach dem Erneuerbare-Energie-Gesetz 2020 in Brandenburg in Betrieb nehmen. Aufsichtsrat und Vorstand des Unternehmens hätten jetzt die endgültige Investitionsentscheidung für das Großprojekt getroffen, teilte EnBW am Mittwoch mit. Die Anlage mit rund 465 000 Solarmodulen und einer installierten Leistung von mehr als 180 Megawatt entsteht auf einem 164 Hektar großen Gelände der Kleinstadt Werneuchen im Kreis Barnim. Die ersten Kabel für das Projekt sollen Anfang 2020 verlegt werden.

Nach EnBW-Angaben entsteht damit der aktuell größte Solarpark in Deutschland. Zum Vergleich: Die installierte Leistung entspricht der von 60 Windrädern mit je drei Megawatt. Der erwartete Strom aus dem Solarpark von jährlich rund 180 Millionen Kilowattstunden soll rechnerisch zur Versorgung von etwa 50 000 Haushalten reichen. dpa

