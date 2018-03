Soll ich mein Facebook-Konto behalten?

Anzeige

Ob man soziale Netzwerke braucht und darin aktiv sein möchte, muss jeder freilich für sich entscheiden. Doch wer Teil der Netzgemeinde ist und sich an Diskussionen beteiligt, sollte dies auch weiterhin tun. Denn was wäre die Folge des Boykotts? Kritische, reflektierte Nutzer verlassen das Netzwerk, und Hetzer übernehmen das Ruder. In Diskussionen werden ihnen keine Grenzen aufgezeigt, niemand korrigiert sie, wenn sie Falschmeldungen sowie Hass verbreiten und Stimmung machen. Die Netzöffentlichkeit wird so weiter populistisch verzerrt.

Die Politik ist gefragt, Facebook Grenzen aufzuzeigen, aber auch Unternehmen, die dem sozialen Netzwerk durch Verzicht auf Werbung spürbar wirtschaftlich schaden können. Wer auf Facebook nicht verzichten möchte, sollte sich bewusst machen, dass seine Daten unzureichend geschützt sind. Faustregel: Was man nicht auch Chef, Mutter und Bäcker sagen würde, hat im Netz nichts verloren.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 28.03.2018