Sommer heizt Verkauf an

Bad Soden/Frankfurt.Der sonnige Sommer hat die Verkäufe der deutschen Fahrradbranche angetrieben. Im ersten Halbjahr sei der Absatz von Fahrrädern und Elektro-Bikes um sechs Prozent auf 2,8 Millionen gestiegen, erklärte der Zweirad-Industrie-Verband gestern in Bad Soden. Nur der kühle März habe die Bilanz getrübt. Die Produktion von Fahrrädern habe von Januar bis Juni um 1,9 Prozent auf 1,33 Millionen zugelegt. Während die Importe nach Deutschland um gut zehn Prozent stiegen, wuchsen die Exporte noch stärker um elf Prozent. Elektro-Räder breiten sich demnach weiter aus: Ihr Anteil an den Einfuhren lag bei knapp einem Viertel und an den Exporten bei gut einem Drittel. dpa

