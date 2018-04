„Sonne stellt fossile Energien in den Schatten“

Anzeige

Frankfurt.Rund 280 Milliarden Dollar und neue Kraftwerke, gespeist aus umweltfreundlicher Energie mit einer Gesamtleistung von 157 Gigawatt – Sonne, Wind, Wasser und Biomasse haben durch Rekordinvestitionen im Jahr 2017 weltweit weiter an Bedeutung gewonnen. Investitionen in neue Solarkraftwerke waren im vergangenen Jahr sogar größer als die addierten Ausgaben für neue Kraftwerke auf Basis von Kohle, Gas und Kernkraft. „Die Sonne stellt die fossilen Energien in den Schatten“, sagt Professor Ulf Moslener, Leiter des gemeinsamen Forschungszentrums der Frankfurt School of Finance and Management und des UN Umweltprogramms (UNEP).

161 Milliarden flossen in die Stromgewinnung aus Sonne, 103 Milliarden in Stromerzeugung aus klimaschädlichen Energieträgern. Diese Ergebnisse sind Teil des jährlichen Berichts der beiden Institutionen und der Agentur Bloomberg über Investitionen in erneuerbare Energien. Den jüngsten präsentierte Moslener gestern in Frankfurt. Danach wurden 2017 weltweit 161 Milliarden US-Dollar (plus 18 Prozent) in neue Sonnenkraftwerke gesteckt. Sie hatten damit einen Anteil von fast 60 Prozent an allen Investitionen in erneuerbare Energien.

Sinkende Subventionen

Haupttreiber war, so der Bericht, der Solarboom in China. Allein dort lagen die Investitionen bei 86,5 Milliarden US-Dollar, fast 60 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Insgesamt wurden dort solare Kraftwerkskapazitäten mit rund 53 Gigawatt neu installiert – mehr als im gesamten Rest der Welt. Insgesamt flossen 2017 im Reich der Mitte rund 127 Milliarden Dollar in erneuerbare Energien. Dagegen gab es in den westlichen Industrieländern deutliche Einbußen. In den USA sanken sie um sechs Prozent auf 40,5 Milliarden, in Europa sogar um mehr als ein Drittel auf 41 Milliarden Dollar. Vor allem in Deutschland und Großbritannien wurden die Investitionen stark eingeschränkt – um 35 Prozent auf nur noch 10,4 Milliarden und um 65 Prozent auf 7,6 Milliarden Dollar. Grund sind sinkende Subventionen im Wind- und Solarbereich. In England wurde nur noch ein Offshore-Windpark finanziert, nach vier Parks im Jahr zuvor.