Sorge um Nachschub

Berlin.Das sich ausbreitende Coronavirus und die zunehmenden Einschränkungen im Alltag schlagen auf das Konsumverhalten durch. Die Nachfrage nach Lebensmitteln in Deutschland ist nach Angaben des Handels in den vergangenen Tagen „sprunghaft angestiegen“. Es gebe aber kein Nachschubproblem, und die Supermärkte blieben auch wie bisher sechs Tage die Woche geöffnet, sagte der Sprecher des Bundesverbands des Deutschen Lebensmittelhandels (BVLH), Christian Böttcher. Andere Darstellungen etwa in sozialen Medien entsprächen „nicht der Wahrheit“. Auch Aldi Süd betonte in einer Facebook-Mitteilung, dass „selbstverständlich“ alle 1930 Filialen geöffnet bleiben. „Die Logistikketten arbeiten unter Volllast, aber sie funktionieren“, sagte Böttcher. Das könnte sich mit der wachsenden Abriegelung der Grenzen ändern: EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen äußerte sich äußerst besorgt und warnte vor leeren Supermarktregalen – es seien bereits Tausende Lastwagenfahrer an den Grenzen gestrandet.

„Wenn wir jetzt nicht handeln, werden Läden Schwierigkeiten bekommen, ihre Lager mit bestimmten Produkten zu füllen“, sagte von der Leyen in einem auf Twitter verbreiteten Video. dpa/red

© Mannheimer Morgen, Montag, 16.03.2020