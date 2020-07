Sorge vor Machtvakuum

Frankfurt.Selbst hochrangige Mitarbeiter der Commerzbank werden von der Nachricht völlig überrascht. Die Verunsicherung unter den Beschäftigten in der Zentrale am Frankfurter Kaiserplatz und den weltweit knapp 39 000 Bankerinnen und Bankern ist gewaltig, nachdem am Freitagabend sowohl Commerzbank-Vorstandschef Martin Zielke als auch Aufsichtsratschef Stefan Schmittmann ihren Rückzug angekündigt haben. Völlig offen ist, wer das zweitgrößte deutsche Geldhaus aus der tiefsten Krise seiner 150-jährigen Geschichte führen soll. Am Mittwoch trifft sich der Aufsichtsrat, um dies zu entscheiden und den Abschied von Zielke wohl schon deutlich vor Jahresende abzusegnen.

Unzufriedene Investoren

Tatsächlich ist die Commerzbank nach der Übernahme der Dresdner Bank im Herbst 2008 für rund neun Milliarden Euro nie wieder richtig auf die Beine gekommen. Damals rutschte das Institut bedingt durch die Finanzkrise fast in die Pleite, musste mit einer Geldspritze von 18 Milliarden Euro durch den Bund gerettet werden. Zwar schaffte es die Bank, einen Großteil der Hilfe wieder zurückzuzahlen. Aber heute noch ist der Bund mit knapp 16 Prozent größter Anteilseigner der Commerzbank. Und sitzt auf einem gewaltigen Buchverlust. Fünf Milliarden Euro hat er für die Commerzbank-Aktien bezahlt, heute sind sie noch 750 Millionen Euro wert.

Nur zwischenzeitlich sieht es nach der Beinahe-Pleite so aus, als könne die Commerzbank wieder nach vorn kommen. Auch in den ersten Jahren nachdem Zielke im Mai 2016 das Ruder von Martin Blessing übernommen hat. Man zählt Hunderttausende von neuen Privatkunden, vor allem die Tochter Comdirect ist erfolgreich. Zugleich betont Zielke immer wieder, man sei die größte deutsche Mittelstandsbank. Doch in Gewinnen und Renditen kommt all das kaum zum Ausdruck. Zudem sorgen die anhaltend niedrigen Zinsen für Probleme.

Eine neue Perspektive tut sich im Frühjahr 2019 auf, wohl auch auf Wunsch des Bundes: ein Zusammengehen von Deutscher und Commerzbank. Zielke und Deutsche- Bank-Chef Christian Sewing verhandeln wochenlang. Und brechen das Vorhaben dann doch ab: Es passt nicht. Zielke läutet daraufhin eine neue Strategie ein, verbunden mit einem Sparprogramm. Netto 2300 Stellen sollen bis 2023 wegfallen, 200 von 1000 Filialen gestrichen werden. Doch das Programm fruchtet nicht, überzeugt Investoren nicht. Dann tritt vor rund zwei Wochen US-Groß-Investor Cerberus auf den Plan. Er hatte sich Mitte 2017 mit gut fünf Prozent an der Commerzbank beteiligt. Bis heute hat das Engagement einen Verlust von knapp einer halben Milliarde Euro eingespielt. Den Cerberus-Verantwortlichen platzt der Kragen, sie sprechen von einer äußerst schwierigen und prekären Lage und attackieren Zielke und Schmittmann massiv, fordern zwei Sitze im Aufsichtsrat.

Aktienkurs eingebrochen

Die schlechte Lage der Bank zeigt sich auch im Aktienkurs. Er ist seit Jahresanfang um ein Viertel eingebrochen und auf dem Weg zu neuen Rekordtiefs, das bei 2,90 Euro steht. Gleichzeitig machen Spekulationen die Runde, insgesamt könnten 11 000 und damit ein Viertel aller Stellen und nicht nur 200, sondern 400 Filialen wegfallen. Das wiederum erzürnt die Arbeitnehmervertreter. Zielke und Schmittmann geraten zwischen die Fronten.

Beide ziehen deshalb von sich aus die Reißleine. Zielke räumt ein, dass die Entwicklung unbefriedigend ist: „Ich möchte den Weg für einen Neuanfang freimachen. Die Bank braucht eine tiefgreifende Transformation und dafür einen neuen CEO, der vom Kapitalmarkt auch die notwendige Zeit für die Umsetzung deiner Strategie bekommt.“

Beobachter werten es als höchst problematisch, dass Vorstands- und Aufsichtsratschef zeitgleich gehen. Dadurch entstehe ein Führungsvakuum. Wer die Aufgaben übernehmen könnte, ist unklar. Intern würde sich Firmenkunden-Vorstand Roland Boekhout anbieten. Er hat die ING DiBa über Jahre erfolgreich geleitet, ist allerdings erst seit Jahresanfang bei der Commerzbank. Daneben wird auf Finanzchefin Bettina Orlopp verwiesen. Sie hat diese Aufgabe aber erst seit dem Frühjahr.

Dass die Commerzbank nun doch durch die Deutsche Bank übernommen werden könnte, gilt als unwahrscheinlich. Auch bei einer Übernahme durch einen ausländischen Wettbewerber wie die französische BNP Paribas, die italienische Unicredit oder die spanische San-tander müsste es massive Einschnitte bei Personal und Filialen geben. Zudem dürfte es durch die Corona-Krise im Kreditgeschäft wegen Zahlungsausfällen zu erheblichen Abschreibungen kommen.

