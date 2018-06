Sorgenfalten bei Arbeitgebern

Anzeige

Wäre ein noch höherer Mindestlohn möglich?

Besonders die zweite Stufe stelle für viele Unternehmen „eine große Herausforderung“ dar, sagte Steffen Kampeter, Geschäftsführer der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände (BDA). Diese Analyse betrifft unter anderem Gastronomie und Einzelhandel in Ostdeutschland, wo die Kaufkraft der Konsumenten relativ gering ist. Dort könnten Betriebe in Schwierigkeiten geraten, wenn die Lohnkosten zu stark anziehen.

Manche Gewerkschafter sehen jedoch größeren Spielraum und halten zehn Euro pro Stunde für realistisch. Selbst Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) argumentierte kürzlich, niemand solle für Vollzeitarbeit weniger als 2000 Euro monatlich verdienen. Das liefe auf einen Mindestlohn von zwölf Euro hinaus.

Welche Untergrenze haben andere Staaten?

In Frankreich liege der Mindestlohn bei 9,88 und in den Niederlanden bei 9,68 Euro berichtete das WSI-Institut der gewerkschaftlichen Hans-Böckler-Stiftung im Januar. In Großbritannien beträgt er 8,56 Euro, in Spanien 4,46 Euro.

Hat der Mindestlohn bisher geschadet?

Seit er 2015 eingeführt wurde – damals lag er bei 8,50 Euro – , sind laut Studien bis zu 100 000 Niedriglohnjobs weggefallen. Unter dem Strich spielt das aber kaum eine Rolle, weil die Zahl der Arbeitsplätze in der Bundesrepublik permanent steigt. Zwar ist manche geringfügige Stelle verschwunden, doch oft wurde sie in einen sozialversicherungspflichtigen, besser entlohnten Job umgewandelt. Eine andere Frage ist, was im Falle einer Wirtschaftskrise passiert. Trägt die Lohnuntergrenze dann dazu bei, dass die Wirtschaft mehr Arbeitsplätze kürzt, als sie es ohnehin getan hätte? BDA-Geschäftsführer Kampeter sagt: Erst dann kommt der „Lackmustest“.

Wie kommt die Erhöhung in der Region an?

Ob der künftige Mindestlohn zum Leben reiche, hänge von mehreren Faktoren ab, gibt Regina Hertlein, Vorstandsvorsitzende des Caritasverbands in Mannheim, zu bedenken. So falle beispielsweise die Höhe der Miete stark ins Gewicht. „In manchen Regionen frisst das einen großen Teil des Monatseinkommens auf, in anderen ist der Anteil geringer.“ Auf das Handwerk in der Region habe das Mindestlohn-Plus keine Auswirkungen, weil die Betriebe deutlich mehr zahlten, heißt es bei der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald.

Für wen gilt die Lohnuntergrenze?

Grundsätzlich für alle Beschäftigten. Konkret profitieren von ihm drei bis vier Millionen Arbeitnehmer, die wenig verdienen. Kein Recht auf den Mindestlohn haben beispielsweise Langzeitarbeitslose während der ersten sechs Monate einer neuen Anstellung, Auszubildende und Schüler unter 18 Jahren. Zwischen 750 000 und 1,8 Millionen Beschäftigten wird der Basislohn verweigert, obwohl sie ihn erhalten müssten.

Wie können sich Beschäftigte wehren?

Betroffene können sich an den Zoll oder die Hotline des Bundesarbeitsministeriums wenden. (mit tat/be)

