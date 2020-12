S&P Global bietet für IHS Markit

New York/London.Der Finanzdatenanbieter S&P Global will den Konkurrenten IHS Markit in einem milliardenschweren Aktien-Deal übernehmen. Die Unternehmen gaben am Montag eine Vereinbarung bekannt, bei der IHS Markit insgesamt mit 44 Milliarden Dollar (rund 37 Milliarden Euro) bewertet wird. Darin enthalten sind auch 4,8 Milliarden Dollar an Schulden. Es handelt sich um die größte Übernahme eines US-Unternehmens in diesem Jahr. Der Deal soll im zweiten Halbjahr 2021 abgeschlossen werden, wenn die Kartellbehörden zustimmen.

Schwergewicht der Branche

IHS Markit entstand 2016 aus der Fusion des Daten-Dienstleisters IHS mit dem britischen Rivalen Markit, der etwa für Konjunkturbarometer wie den Einkaufsmanagerindex bekannt ist. Der Konzern beschäftigt nach eigenen Angaben über 5000 Analysten, Datenforscher sowie Finanz- und Branchenexperten. Hauptsitz ist London, allerdings werden die Aktien von IHS Markit an der New Yorker Börse gehandelt. S&P ist schon lange ein Schwergewicht der Finanzwelt, zum US-Konzern gehören etwa die gleichnamige Ratingagentur und etliche Börsenindizes.

Die Übernahme wäre dem Finanzdienst Bloomberg zufolge der weltweit zweitgrößte Deal in diesem Jahr hinter einer rund 56 Milliarden Dollar schweren Transaktion in der chinesischen Ölbranche. Der Markt für Finanzdaten hat sich mit der Digitalisierung des Handels zu einem lukrativen und umkämpften Geschäft entwickelt. In Europa versucht sich gerade die Londoner Börse LSE an einer 27 Milliarden Euro teuren Übernahme des Finanzdatenanbieters Refinitiv. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 01.12.2020