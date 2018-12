„Spannender Börsenstart“

Frankfurt.Das Börsenjahr 2019 beginnt mit einer kurzen Woche, nur von Mittwoch bis Freitag wird am deutschen Markt gehandelt. Und doch: „Der Start ins neue Jahr dürfte spannend werden“, sagt Stefan Kreuzkamp vom Vermögensverwalter DWS. Denn sollten die Kurse zum Jahresbeginn weiter fallen, könnten sich Anleger an 2016 erinnern. Seinerzeit war der Dax in den ersten Handelswochen unter Druck geraten. „Damals waren Risikobudgets, die eigentlich ein ganzes Jahr halten sollten, nach wenigen Tagen aufgebraucht“, sagte der Chefstratege. Die Folge: wochenlange „Zwangsverkäufe“, bis der Markt einen Boden gefunden habe.

Zuletzt ging es mit den deutschen Aktien immer rasanter bergab. Zwar legte der Dax am letzten Handelstag des Jahres 2018 um 1,71 Prozent auf 10 558,96 Punkte zu. Doch auf Jahressicht ergibt sich ein Minus von über 18 Prozent. Lange hatte die Börse die Folgen der von US-Präsident Donald Trump angezettelten Handelsstreitigkeiten mit den Europäern und den Chinesen ebenso wie den Brexit ignoriert. Und auf die weiter höchst spendablen Notenbanken verwiesen.

Gelassenheit schwindet

Dann gesellten sich die Probleme in Italien dazu und zuletzt die Proteste in Frankreich. Wie selten zuvor bestimmte die Politik das Geschehen an der Börse. Anfang Oktober war es dann endgültig vorbei mit der Gelassenheit. Konjunkturprognosen wurden revidiert, ebenso Gewinnschätzungen für die Unternehmen. Und in den USA erhöhte die Notenbank die Zinsen kurz vor Jahresschluss noch einmal. All das schlug voll auf die Aktienmärkte durch, die Stimmung und mit ihr die Kurse rauschten in den Keller.

Angesichts der anhaltend schwierigen Umstände ist die Spanne der Prognosen wieder einmal groß. Martin Lück, Kapitalmarktstratege vom weltgrößten Vermögensverwalter Blackrock sieht für europäische und damit auch für deutsche Aktien weiter mehr Risiken als Chancen.

Andere Skeptiker, etwa die Experten der BayernLB, trauen dem Dax allenfalls 11 500 Zähler zu. Viele aber wieder 12 000 bis 12 500, wie etwa die Landesbank Baden-Württemberg. Weit aus dem Fenster lehnt sich die Postbank mit 13 000 und vor allem die Landesbank Hessen-Thüringen. Chef-Volkswirtin Gertrud Traud hält 13 200 Zähler für möglich. Grund: Alle negativen Nachrichten sind in den Kursen schon „eingepreist“. Deutsche und europäische Aktien seien „moderat“ bewertet, sagt Traud. Also kann es in ihren Augen nur nach oben gehen. Fakt ist aber auch, wie vor allem Lück betont, dass die Politik weiter das Geschehen maßgeblich bestimmt und dass die Zinsen in den USA bereits gestiegen sind – und wohl auch in Europa, wenn auch sehr langsam, klettern könnten.

Anlage lohnt dennoch

Die Europäische Zentralbank stellt ihr Anleihekaufprogramm ein und nimmt den Fuß vom Gas. Manche Ökonomen freilich warnen vor einer Rezession in den USA. Und auch in China läuft es längst nicht mehr so rund. Für deutsche Unternehmen, die vor allem vom Export leben, sind das schwierige Umstände.

Andererseits zeigt die Vergangenheit: Über einen langfristigen Zeitraum zahlt sich die Aktienanlage aus. „Eine langfristige, breit gestreute Aktienanlage bringt jährlich Erträge von sechs bis neun Prozent“, sagt Christine Bortenlänger vom Deutschen Aktieninstitut. (mit dpa)

