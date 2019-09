Sparkasse Heidelberg reagiert auf umstrittene Zins-Klausel

Heidelberg.Wegen unzulässiger Klauseln in ihren Sparverträgen sollen Bankkunden teils mehrere tausend Euro Zinsen entgangen sein – zu diesem Schluss kam die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg in einer Anfang August vorgestellten Untersuchung (wir berichteten). Auch bei Sparkassen der Region entdeckten die Verbraucherschützer entsprechende Klauseln in Verträgen. Der Sparkasse Heidelberg schickten sie

...