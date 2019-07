Sparkasse Rhein Neckar Nord: Thomas Kowalski rückt 2020 in den Vorstand auf

Mannheim.Thomas Kowalski wird zum 1. Juli 2020 neuer Vorstand der Sparkasse Rhein Neckar Nord. Das bestätigte der 54-Jährige auf Anfrage. Er folgt auf Ulrich Sonntag, der im kommenden Jahr in den Ruhestand geht. Der Verwaltungsrat der Sparkasse - zu seinen Aufgaben zählt die Überwachung der Vorstände - unter Vorsitz von Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) wählte Kowalski an diesem Montagvormittag einstimmig.

Der aus Bochum im Ruhrgebiet stammende Kowalski kam im Oktober 2012 zur Sparkasse Rhein Neckar Nord. Er ist verheiratet. Der Vater zweier erwachsener Kinder hat Wirtschaftswissenschaften in Bochum studiert und ist Diplom-Ökonom. Seine Bank-Laufbahn begann der Fußballfan bei der Bank für Gemeinwirtschaft, weitere Stationen waren unter anderem die Santander Bank und die SEB Bank an verschiedenen Orten in Nordrhein-Westfalen. "Meine Frau und ich hatten immer gesagt, im Leben nochmal etwas Neues tun zu wollen", sagte er auf Anfrage. Das sei dann 2012 der Schritt aus Nordrhein-Westfalen nach Mannheim gewesen.

Kowalski, der nach eigenen Angaben Fußballfan des VfL Bochum ist, aber auch gern beim SV Waldhof oder bei der TSG Hoffenheim zuschaut, wurde selbst zweimal Badischer Fußballmeister mit der Ü-50-Mannschaft.

Der zum 30. Juni 2020 ausscheidende Vorstand Ulrich Sonntag war seit Juni 2006 Vorstandmitglied. Kowalski bildet nach Sonntags Ausscheiden mit Vorstandssprecher Stefan Kleiber und Helmut Augustin den dreiköpfigen Vorstand des Geldinstituts.

Das Geschäftsgebiet des Hauses umfasst Mannheim sowie im Rhein-Neckar-Kreis die Städte und Gemeinden Edingen-Neckarhausen, Heddesheim, Hemsbach, Hirschberg, Ilvesheim, Ladenburg, Laudenbach, Schriesheim und Weinheim. Im Geschäftsjahr 2018 wurde eine Bilanzsumme von 4,88 Milliarden Euro ausgewiesen, die Kundeneinlagen auf 3,45 Milliarden Euro beziffert. Die Sparkasse Rhein Neckar Nord beschäftigt nach eigenen Angaben aktuell etwa 863 Mitarbeiter.