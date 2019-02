Sparkassenversicherung bereitet Umzug vor

Stuttgart/Mannheim.Mitte 2020 steht der Umzug der Sparkassenversicherung (SV) in Mannheim an – dann soll die Niederlassung ihr neues Gebäude im Glückstein-Quartier am Hauptbahnhof beziehen. Den Termin nannte Finanzvorstand Roland Oppermann gestern im Gespräch mit dieser Zeitung. Zu dem Komplex gehören ein Bürogebäude mit 13 Stockwerken, die teilweise vermietet werden, sowie ein siebengeschossiger Bau mit 70 Wohnungen. Auch diese wird die SV vermieten. Aktuell beschäftigt die Gesellschaft 578 Mitarbeiter, viele davon im Bereich Informatik.

Den bisherigen Sitz der Niederlassung an der Gottlieb-Daimler-Straße in Mannheim will die SV verkaufen. „Wir sind in fortgeschrittenen Gesprächen“, sagte Oppermann. Das denkmalgeschützte Gebäude stoße auf großes Interesse von Projektentwicklern.

Als bundesweiter Vorreiter will die SV künftig Landwirte gegen Ernteausfälle etwa nach Dürre oder Frost absichern. „Wir bieten damit ein auf dem deutschen Markt neuartiges Produkt an“, sagte SV-Vorstandschef Andreas Jahn gestern bei der Vorlage der Bilanz für 2018.

Land soll Angebot bezuschussen

Das Unternehmen kooperiert dabei mit dem japanischen Ernteausfallversicherer Sompo International. Derzeit verhandelt die SV mit der Landesregierung über einen Zuschuss aus der Steuerkasse, um die Prämien für die Landwirte günstiger zu machen. „Das Produkt ist attraktiv, das Aber ist der Preis“, räumte Oppermann ein.

Nach dem Hitzesommer 2018 wurde vermehrt über eine Absicherung von Ernteausfällen nach Naturkatastrophen diskutiert. „Wir kommen genau zum richtigen Zeitpunkt“, sagte Oppermann. Das Konzept sieht vor, dass der Landwirt vor jeder Aussaat einen bestimmten Ertragswert je Hektar für Weizen, Zuckerrüben oder andere Kulturen festlegt. Eine Entschädigung würde dann fällig, wenn der statistische Ernteertrag des Landkreises unterhalb dieses Wertes liegt.

Die SV selbst hat 2018 unter den Naturgewalten gelitten. Auf knapp 177 Millionen Euro bezifferte Jahn die regulierten Unwetterschäden, fast eine Verdopplung der 96 Millionen aus dem Vorjahr. Die Aufwendung für Schäden insgesamt stieg um 15,6 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro.

Beim Geschäft mit den Lebensversicherungen blickte Jahn optimistisch ins laufende Jahr, obwohl 2018 die gebuchten Bruttobeiträge um 8,7 Prozent auf 1,6 Milliarden Euro gesunken sind. Der Rückgang habe „fast ausschließlich“ im stark schwankenden Geschäft mit Einmalzahlungen gelegen. Durch das Gesetz zur Stärkung der Betriebsrenten erwartet Oppermann neuen Schwung. Seit diesem Jahr muss der Arbeitgeber für solche Zusatzversicherungen 15 Prozent Zuschuss zahlen. Aus Sicht der SV sorgt auch die anhaltende Diskussion über die Altersversorgung für anhaltendes Interesse an Lebensversicherungen.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.02.2019