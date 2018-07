Sparkurs kurbelt Würth-Gewinn an

Anzeige

Künzelsau.Die Bemühungen um Kostensenkung und höhere Produktivität zeigen weiter Wirkung beim Werkzeug-Handelskonzern Würth. Im ersten Halbjahr 2018 verbuchte die Gruppe ein Betriebsergebnis von rund 400 Millionen Euro und damit fast 20 Prozent mehr als in den ersten sechs Monaten des vergangenen Jahres. Der Umsatz stieg ebenfalls, aber bei weitem nicht so deutlich, wie Würth gestern in Künzelsau mitteilte. 6,8 Milliarden Euro entsprechen einem Plus von 6,5 Prozent. Früher auf Schrauben spezialisiert, bietet Würth inzwischen auch Werkzeuge, Elektronik oder chemische Produkte an. Derzeit sind weltweit mehr als 76 100 Menschen für den Konzern tätig, davon gut 23 300 in Deutschland. dpa