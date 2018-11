SPD verärgert über „diffuse Freiwilligkeit“

Berlin.Weil zahlreiche Deutsche übergewichtig sind, will Bundesernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) die Hersteller in die Pflicht nehmen. In dieser Woche ließ die Ministerin die im Koalitionsvertrag vereinbarte „Nationale Reduktions- und Innovationsstrategie für Zucker, Fette und Salz in Fertigprodukten“ verschicken. Die Strategie nimmt vor allem Fertigprodukte ins Visier, weil diese laut Ministerium fast die Hälfte der Nahrungsmittel ausmachen. Ziel ist, eine gesunde Ernährungsweise zu fördern. Doch der SPD gehen Klöckners Pläne nicht weit genug.

Laut Robert-Koch-Institut haben rund 47 Prozent der Frauen und 62 Prozent der Männer starkes Übergewicht. Bereits 15 Prozent der Kinder und Jugendlichen bringen zu viele Pfunde auf die Waage. Der Grund: Sie alle nehmen zu häufig Zucker, Fett und Salz zu sich. Julia Klöckner hat sich vorgenommen, die Zahl der Übergewichtigen und Adipösen (Fettleibigen) zu senken und ernährungsbedingte Krankheiten wie Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu verringern.

Geschmacklich gute Resultate

Deshalb sollen Lebensmittel künftig weniger Dickmacher enthalten. Klöckner will den Zuckergehalt in Softdrinks bis 2025 zweistellig senken. Ähnliches ist für Milchprodukte und Frühstücksleckereien wie Cornflakes geplant. Lebensmittel für Kinder sollen nicht mehr Süße enthalten dürfen als Lebensmittel für Erwachsene. Brot- und Backwaren, Wurst oder Tiefkühl-Pizza sollen weniger Salz enthalten. Klöckner hofft auf Rezepturänderungen. Diese müssten zu geschmacklich guten Resultaten führen, die von Verbraucherseite akzeptiert würden, heißt es in der Strategie.

Vorbild Großbritannien

Die Ministerin setzt fast nur auf Freiwilligkeit der Hersteller. Auch von Sanktionen ist in dem Entwurf keine Rede. Bis zum Jahr 2025 haben die Hersteller Zeit, eine nachhaltige Reduzierung von Zucker und Co umzusetzen. In der SPD ist die Skepsis daher groß: „Die nationale Reduktionsstrategie darf nicht zum Papiertiger verkommen“, so die verbraucherpolitische Sprecherin der Fraktion, Ursula Schulte. Es sei enttäuschend, der Wirtschaft ausgerechnet bei gesüßten Getränken die Zielvereinbarung selbst zu überlassen.

In der SPD wird auf Großbritannien verwiesen. Dort müssten Hersteller eine Strafsteuer zahlen, wenn sie Softdrinks zu süß machten. Statt klarer Regelungen „setzt die Ministerin weiter auf diffuse Freiwilligkeit“, kritisiert auch Grünen-Verbraucherexpertin Renate Künast. Bei der Union stärkt man Klöckner den Rücken, sie habe „punktgenau“ geliefert, findet Fraktionsvize Gitta Connemann (CDU) und verweist etwa auf das Verbot von zugesetztem Zucker in Babytees.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.11.2018