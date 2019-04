Spekulationen in voller Fahrt

Leipzig/Mannheim.Der Leipziger Leihradanbieter Nextbike, der auch in der Region Stationen betreibt, schließt eine Integration von E-Tretrollern auf der eigenen Plattform nicht aus. „Wir beobachten die Entwicklung interessiert“, sagte eine Sprecherin auf eine Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Es sei kein Problem, die Roller schnell in das eigene Angebot einzubinden. „Wenn man damit ein paar Leute mehr dazu bringen kann, das eigene Auto stehen zu lassen, ist das ja per se keine schlechte Entwicklung.“

Marktführer auf Kurs

Bislang ist Nextbike vor allem als Marktführer bei Leihrädern in Deutschland bekannt. Die hart umkämpfte Branche, in der neben der Deutschen Bahn auch Unternehmen wie Uber sowie chinesische Start-ups mitmischen, könnte durch elektrische Tretroller in diesem Jahr weitere Konkurrenz bekommen. Das Kabinett beschloss am Mittwoch eine Verordnung mit Regeln für den Einsatz der Gefährte. Am Freitag sprachen sich auch die Verkehrsminister der Länder für eine rasche Zulassung aus. Die Genehmigung der kleinen Flitzer rückt in Deutschland jetzt also immer merklicher näher.

Branche entwickelt sich

Dass ein auch in der Rhein-Neckar-Region aktives Unternehmen signalisiert, die neue Technologie problemlos schnell in das eigene Portfolio übernehmen zu können, verleitet zu Mutmaßungen. Bisher ist die Firma Nextbike in Kooperation mit dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar mit Leihfahrrädern unter anderem in Mannheim, Ludwigshafen, Heidelberg, Weinheim, Schwetzingen und Lampertheim vertreten.

Für einen Euro kann man beispielsweise eine halbe Stunde lang ein Rad leihen. Dafür muss man sich registrieren, kann dann das Fahrrad leihen und es nach der Nutzung wieder an eine „VRNnextbike-Station“ zurückbringen. In Sachen E-Tretroller schnell zu sein, könnte sich für Nextbike jetzt lohnen. Denn die Branche entwickelt sich rasch. Mehrere holländische Anbieter suchen derweil mit einem Abo-Modell eine Nische im Markt. Gegen einen monatlichen Festpreis kann man bei den Unternehmen Swapfiets und VanMoof – hier allerdings wieder das altbewährte Modell Rad – so lange man will nutzen als wäre es das eigene. Die Start-ups bieten auch einen Reparaturservice, so dass man sich im Falle eines Schadens nicht selbst darum kümmern muss.

Über die Roller jedoch gibt es aktuell noch verschiedene Meinungen. Kritik gibt es vor allem daran, dass langsamere E-Roller auf Gehwegen fahren dürfen. So warnt die Gewerkschaft der Polizei vor Sicherheitsrisiken. Der Deutsche Städtetag befürchtet bei langsamen E-Fahrzeugen Konflikte mit Fußgängern oder Radfahrern.

E-Tretroller sind im Kommen

In anderen Ländern, zum Beispiel in Skandinavien gehören die Roller schon seit längerem zum normalen Stadtbild dazu. Ob Nextbike die E-Tretroller tatsächlich bald in der Region anbietet, blieb gestern offen. Von der Unternehmensseite war niemand für eine Stellungnahme zu erreichen. (mit dpa)

© Mannheimer Morgen, Montag, 08.04.2019