Spohr schockt Belegschaft mit düsterem Ausblick

Frankfurt.Man kann es auf den ersten Blick als kleinen Erfolg verbuchen: Lufthansa verbrennt nicht mehr eine Million Euro in einer Stunde – es dauert jetzt 90 Minuten. Das sind freilich immer noch 500 Millionen Euro im Monat. Lufthansa reicht das Geld und die neun Milliarden Euro schwere Finanzspritze des Bundes rechnerisch noch 18 Monate. „So lange haben wir noch Zeit, um wirtschaftlich auf eigenen Beinen zu stehen“, sagte Lufthansa-Vorstandschef Carsten Spohr nach Angaben von Teilnehmern bei einer Informationsveranstaltung für die Beschäftigten.

Die Aussichten sind freilich nicht rosig. Aus Lufthansa-Kreisen ist zu hören, dass die Buchungen für den Oktober nur bei zehn Prozent des Vorjahresniveaus liegen. Im Juli und August waren es immerhin noch rund 25 Prozent. „Das Thema Herbstferien findet in unseren Buchungen nicht statt“, ist zu hören. Rechnerisch stünden aktuell zwei Drittel der 760 Jets am Boden, heißt es. Damit scheint eine Verschärfung des Sparkurses unausweichlich.

Langstreckenjets vor dem Aus

Am Montag und Dienstag beraten Aufsichtsrat und Vorstand. Spohr geht dem Vernehmen nach mittlerweile davon aus, dass das Vorkrisenniveau nicht schon 2023 oder 2024, sondern erst wieder Mitte des Jahrzehnts erreicht wird – und auch nur dann, wenn es einen Impfstoff gibt. Lufthansa muss sich auf eine noch nie da gewesene fünf Jahre lange Durststrecke einstellen. Kein Geld verbrenne die Airline erst dann, wenn sie wieder bei 50 Prozent des ursprünglichen Flugangebots ankomme, sagen Insider. Vor Ende 2021 sei das nicht zu erwarten. Bis zum Jahresende will Spohr wenigsten wieder 25 Prozent des ursprünglichen Flugangebots fliegen. Immer näher rückt, dass Lufthansa alle Langstreckenjets vom Typ Airbus A 380 und alle 747-400 am Boden lässt.

Unmut regt sich in Lufthansa-Kreisen über die geplanten generellen Quarantäne-Regeln für Einreisende aus Risiko-Ländern. Die Airline plädiert für differenzierte „Ampel“-Maßnahmen und weiter für Corona-Tests an den Flughäfen. In einem Brandbrief forderten 25 europäische Reise- und Tourismus-Verbände und ihre Gewerkschaften EU-Kommissions-Präsidentin Ursula von der Leyen am Freitag dringend dazu auf, „die chaotische Situation“ bei den Reise-Restriktionen zu beenden. Bei Lufthansa hat man wenig Verständnis, dass etwa bei Autoreisen an den Grenzen in Europa überhaupt nicht kontrolliert werde, an Flughäfen bei innereuropäischen Flügen aber umso strenger.

Für Lufthansa heißt all dies: Die bisherigen Spar-Beschlüsse reichen nicht aus, kommende Woche dürfte es neue Entscheidungen geben. Es scheint unausweichlich, dass nicht „nur“ 22 000 der einmal weltweit 135 000 Vollzeitstellen wegfallen werden, sondern eher 26 000 – wenn nicht noch mehr. Und dass am Ende nicht nur 100 der aktuell 760 Jets am Boden bleiben, sondern 130 oder noch mehr.

