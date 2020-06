Sportschuh-Gründer setzt auf Traditionsstandort Pirmasens

Pirmasens/Biberach.Hunderte Schuhfabriken fielen dem Branchensterben in Pirmasens in den 1970er Jahren zum Opfer. Gegen die Konkurrenz aus Südeuropa und später Asien konnten sich die Pfälzer Produzenten nicht durchsetzen. Sie gingen Konkurs. Doch für Nico Russ (Bild) bedeutet Pirmasens trotzdem vor allem eines: Die Experten sind hier weiterhin vor Ort. Von ihren Fachkenntnissen will der Gründer des Laufschuh-Start-ups Infinite Running profitieren. Indem der 26-Jährige für seine Schuhe Sohlen in der Alexander Hill Sohlenfabrikation in Pirmasens produzieren lässt, trägt er einen Teil zur Wiederbelebung der traditionsreichen Schuhstadt bei. Und zwar mit einem Sportschuh, der zwei Konzepte umsetzen soll: Nachhaltigkeit und Digitalisierung.

Wechsel wie Autoreifen

„Die Branche braucht dringend mehr Innovationen“, sagt Russ. Seit Anfang 2018 arbeitet er dafür in seinem Biberacher Start-up-Unternehmen Infinite Running. Nun ist sein erstes Modell „Infinite One“ erhältlich. „Es ist der weltweit erste modulare Sportschuh“, so Sportstudent und Geschäftsführer Russ. Die Idee dahinter: Teile der äußeren Schuhsohle können ausgetauscht werden. Dadurch kann der Sportschuh der jeweiligen Bodenbeschaffenheit und dem Nutzungszweck angepasst werden. Das mache eine Vielzahl an Sportschuhen überflüssig, sagt Russ. Und: Abgelaufene Elemente könnten ersetzt werden, ohne dass ein komplett neuer Schuh gekauft werden müsse. „Wenn bei einem Auto die Reifen abgefahren sind, wirft man auch nicht das ganze Fahrzeug weg“, so der Geschäftsführer von Infinite Running.

Die Modul Kits – so heißen die austauschbaren Bestandteile der Sohle – gibt es für lockere Spaziergänge, alltägliche oder sportliche Aktivitäten und Routen abseits befestigter Wege. Generell seien die Zielgruppe des Start-ups aber Hobbyläufer, die den Schuh angepasst in einem regionalen Laden kaufen würden. „Für Wettkampf-Athleten ist mein Schuh zu schwer“, erklärt Russ. Er selbst läuft im Leistungskader des Schwimm- und Sportvereins Ulm. Wo genau es den Schuh zu kaufen geben wird, weiß Russ noch nicht. „Aktuell bin ich in Gesprächen mit Händlern in Baden-Württemberg, Bayern und auch in Pirmasens“, erzählt Russ. Dort soll der Schuh Infinite One in vier bis fünf Wochen erhältlich sein. Über seinen Online-Shop habe er das Produkt bislang „im dreistelligen Bereich“ verkauft, sagt Russ.

Der Sportartikelhersteller Adidas hatte bereits 2006 den modularen Fußballschuh „+F50 Tunit“ auf den Markt gebracht. Hier konnten unter anderem die Stollen und der Schaft des Kickschuhs individuell angepasst werden. Im Laufsektor sieht sich Russ allerdings als Vorreiter. „In der Entwicklungszeit bin ich trotzdem auf viele Patente gestoßen, die einige Produktionsschritte blockiert haben – besonders im Bereich schraubbarer Gewindegänge“, berichtet er. „Drücken, drehen, entnehmen“ und „drücken und eindrehen“ – so sollen sich die unterschiedlichen Modul Kits an der Sohle auswechseln lassen, heißt es auf der Internetseite des Start-ups.

Warum trotz der vielen Patente noch kein anderer modularer Laufschuh auf dem Markt erhältlich ist? „Viele Hersteller wollen einfach möglichst viele Schuhe verkaufen. Und genau das würde durch einen nachhaltigen Schuh, bei dem nur einzelne Teile ausgetauscht werden müssen, verhindert werden“, so Russ. Knapp 160 Euro kostet der Infinite One aktuell über den Online-Shop, die Modul Kits gibt es für 35 Euro. Der Preis würde sich dabei durch Faktoren wie „Made in Germany“, faire Löhne, hohe Qualitätsstandards und die Nachhaltigkeit rechtfertigen lassen, findet Russ. In der Gesellschaft würde diesbezüglich aktuell ein Umdenken stattfinden. „Die Jugend geht für Fridays-for-Future-Demonstrationen auf die Straße“, so Russ. „Diese Generation will dann auch regional und fair produziert kaufen.“

Kabelloser Drucksensor

Und dann ist da noch die zweite Komponente des Biberacher Start-ups: die Digitalisierung, „Connected Footwear“ (deutsch: vernetztes Schuhwerk) genauer gesagt. Die Sohle des Schuhs ist mit einem batterie- und kabellosem Drucksensor ausgestattet. „Dadurch können wir messen, wie der Fuß belastet wird“, erklärt Russ. Das Ziel: Hobbyläufern soll so geholfen werden, gesundheitliche Beeinträchtigungen durch unter anderem falsches Abrollen vorzubeugen. Dieses System entwickelt Russ gemeinsam mit der Technischen Hochschule in Ulm.

