Springer Nature bereitet Börsengang vor

Berlin/Heidelberg.Der Wissenschaftsverlag Springer Nature plant einen milliardenschweren Börsengang. Das hat das Unternehmen mit Sitz in Berlin, das einen großen Standort in Heidelberg hat, gestern bekannt gegeben. Demnach soll über eine Kapitalerhöhung an der Frankfurter Wertpapierbörse ein Erlös von rund 1,2 Milliarden Euro erzielt werden.

Die Kapitalerhöhung würde bedeuten, dass Springer Nature neue Aktien ausgibt, die an der Börse angeboten werden. Derzeit hält die Holtzbrinck Publishing Group (HPG) 53 Prozent an dem Wissenschaftsverlag, der britische Finanzinvestor BC Partners 47 Prozent. HPG will laut Mitteilung – im Gegensatz zu BC Partners – keine Anteile abgeben und als langfristiger Gesellschafter aktiv bleiben.

Mit dem Emissionserlös sollen die Finanzen gestärkt werden. Geplant sei eine Reduzierung der Verschuldung von rund drei auf zwei Milliarden Euro, erklärte eine Sprecherin. „Der angestrebte Börsengang wird uns helfen, unsere künftige Entwicklung zu beschleunigen“, sagte Vorstandschef Daniel Ropers gestern.