SRH darf Kliniken übernehmen

Heidelberg/Burgenlandkreis.Die in Heidelberg ansässigen SRH Kliniken dürfen wie geplant die in die Insolvenz geratene Gesellschaft Klinikum Burgenlandkreis übernehmen. Wie das Bundeskartellamt nun mitteilte, hat es das Geschäft kurzfristig freigegeben. In den betroffenen Regionen seien „auch nach der Fusion andere wichtige Wettbewerber wie das Universitätsklinikum Jena oder die Asklepios Klinik Weißenfels vorhanden“, teilte das Kartellamt in einer Stellungnahme mit. Darum gebe es keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken.

Das Klinikum Burgenlandkreis betreibt zwei Allgemeinkrankenhäuser in Naumburg/Saale und in Zeitz mit insgesamt rund 750 Betten sowie medizinische Versorgungszentren (MVZ) mit sieben Standorten. SRH betreibt in Gera das Wald-Klinikum mit rund 1000 Betten und einer MVZ-Gesellschaft. mig

© Mannheimer Morgen, Freitag, 06.03.2020