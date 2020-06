Staat als Aktionär an Bord

Frankfurt.Die Lufthansa kann mit deutscher Staatshilfe weiterfliegen. Die Aktionäre des MDax-Konzerns stimmten am Donnerstag einer 20-prozentigen Kapitalbeteiligung der Bundesrepublik mit einer Mehrheit von 98,04 Prozent zu. Das damit verbundene Hilfspaket über neun Milliarden Euro kann nun umgesetzt werden.

Die Gesichtszüge von Lufthansa-Chef Carsten Spohr am Donnerstagmittag sind angespannt, als er zusammen mit Aufsichtsratschef Karl-Ludwig Kley nachdrücklich auf der außerordentlichen Hauptversammlung für die Annahme der Staatshilfe trommelt. „Wir bitten um nichts weniger als Ihre Zustimmung zur Rettung der Lufthansa. Das ist ein historischer Moment.“ Wieder können beide dies wie beim regulären Aktionärstreffen Anfang Mai wegen Corona nur virtuell tun. Gleichzeitig müssen sie sich in Geduld üben: 600 Fragen haben Aktionärinnen und Aktionäre eingereicht.

Fast alle 760 Maschinen am Boden

Corona ist das Stichwort für Kley und Spohr. 2017 bis 2019 seien die erfolgreichsten Jahre von Europa größter Airline gewesen. „Dann kam unverschuldet mit Corona das abrupte Ende“, sagt Spohr. Fast alle der 760 Flugzeuge mussten am Boden stehen bleiben, 138000 Lufthanseaten ging mit einem Mal die Arbeit aus. Zwar läuft der Flugverkehr allmählich wieder an, aber das hilft nur begrenzt. „Wir haben kein Geld mehr“, räumt Kley ein. „Wir leben von den Reserven. Die sind bald aufgebraucht. Ohne die Hilfe des Staates droht in wenigen Tagen die Insolvenz.“ Nur mit den neun Milliarden Euro des Bundes gebe es die Sicherheit des Überlebens und die Chance, nach der Krise wieder eine führende Position in der Branche zurückzugewinnen.

Die beiden Manager sprechen von sehr schwierigen Verhandlungen mit der Regierung. „Das war eine Achterbahnfahrt und ein Wechselbad der Gefühle. Zum Teil mussten wir während der Fahrt die Achterbahn wechseln“. Beide loben das „großartige“ Engagement aller Lufthanseaten in einem „großartigen“ Unternehmen. „Wir packen das“, ruft Kley in der Lufthansa-Zentrale in das Mikrofon und die Kamera für die Internet-Übertragung. Mit Spohr stellt er aber auch klar: Es geht nicht um Almosen, das Geld muss die Lufthansa an den Bund zurückzahlen.

Erst kurz vor der Hauptversammlung hatten Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Finanzminister Olaf Scholz (SPD) noch einmal nachdrücklich für die Annahme des Rettungspakets geworben. Es liege ein „gutes Angebot“ auf dem Tisch.

Daneben hatte sich die Airline mit der Flugbegleitergewerkschaft Ufo auf Einsparungen von einer halben Milliarde Euro geeinigt, was eine Senkung der Personalkosten um 17 Prozent entspricht. Im Gegenzug gibt es einen Kündigungsschutz bis Ende 2023. Auch in den Gesprächen mit der Pilotenvereinigung Cockpit kommt man nach Angaben von Spohr gut voran. Enttäuschend verliefen dagegen die Verhandlungen mit der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi für das Bodenpersonal. Dort drohen aktuell Kündigungen.

Großaktionär Thiele, der 15,52 Prozent der Aktien hält, stimmt dem Rettungspaket zwar zu, aber Spohr überzieht er mit Dutzenden von kritischen Fragen, angefangen damit, ob er die Regierung auf die dramatischen Folgen der Reisebeschränkungen und der Grenzschließungen hingewiesen habe bis zur Frage, ob es keine Alternativen zum Einstieg des Staates gegeben habe. Er will auch wissen, warum die Kapitalerhöhung, an der sich die Altaktionäre und damit auch Thiele nicht beteiligen können, zu nur 2,56 Euro und damit deutlich unter dem aktuellen Aktienkurs erfolgt.

Viele Fragen zu Arbeitsplätzen

Warum er sich mit all diesen Fragen, für die Thiele offensichtlich eine Heerschar von Anwälten beschäftigt, nicht schon früher an die Airline gewendet hat, bleibt unklar. Lufthansa-Chef Spohr antwortet ausführlich und geduldig. Er betont auch, dass er von der Kritik des Milliardärs erst vor zehn Tagen aus einem Zeitungsinterview erfahren habe. Vorher hat sich Thiele nach Spohrs Worten nicht gerührt.

Ganz offensichtlich stellen viele Lufthanseaten auch Fragen als Aktionäre. Sie wollen vor allem wissen, was mit den Arbeitsplätzen passiert. Wird es Kündigungen geben? Spohr und Personalchef Michael Niggemann antworten offen: Auch wenn Kündigungen möglichst vermieden werden sollten, könnten sie keine Jobgarantie geben. Kein Wunder: Nach der Krise soll die Flotte um 100 Jets kleiner sein, was rechnerisch 22000 Stellen kostet. Doch eine Arbeitsplatzgarantie ist nicht Bestandteil der Staatshilfe.

