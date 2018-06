Stada: Vorwürfe gegen Ex-Vorstände weitgehend ausgeräumt

Anzeige

Auf der Hauptversammlung 2017 hatte der damalige Aufsichtsratschef Carl Ferdinand Oetker schwere Vorwürfe gegen den früheren Konzernchef Hartmut Retzlaff sowie Wiedenfels und Kraft erhoben. Die Rede war von Beraterverträgen ohne Gegenleistungen, Unregelmäßigkeiten im Asiengeschäft und Verstößen gegen Rechtsvorschriften. Die Entlastung wurde damals vertagt. Wiedenfels wies die Vorwürfe zurück.

Oetker hatte Retzlaff ferner in einem Interview Verschwendung vorgeworfen. So habe der langjährige Konzernchef etwa einen Audi Q5 an einen Berater verschenkt. Den Schaden für Stada hatte Retzlaff indes aus eigener Tasche beglichen.