Standortvertrag in Mannheim geplatzt

Es ist kalt an diesem Novembermorgen auf dem Gelände bei Caterpillar in der Mannheimer Carl-Benz-Straße. Doch mehr als 100 Kollegen in Arbeitskluft hören gebannt dem Betriebsratsvorsitzenden Michael Klatt zu. Und der ist sauer auf die Konzernleitung. Es geht um eine Garantie für die rund 950 Arbeitsplätze des Gasmotorenwerks, die nun nicht weiter verlängert wird. Sie soll zum Jahresende

...