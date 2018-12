Starker Durst auf Sekt

Vor allem an Weihnachten und Silvester wird viel Sekt getrunken. © dpa

Düsseldorf.Die Verbraucher in Deutschland greifen für Champagner, Sekt und Prosecco tief in die Tasche. In den vergangenen zwölf Monaten kauften sie allein im Lebensmittelhandel und in Drogeriemärkten rund 311 Millionen Flaschen Schaumwein und gaben dafür mehr als 1,2 Milliarden Euro aus, wie eine Studie des Marktforschungsunternehmens Nielsen ergab. Am größten war die Nachfrage nach Sekt, Champagner und Co. zu Weihnachten und Silvester.

„Trockener Sekt ist der Lieblingssekt der Deutschen“, betonte die Nielsen-Getränkeexpertin Christiane Stuck. Doch gebe es bei den Vorlieben deutliche regionale Unterschiede. Während im Osten Deutschlands halbtrockener Sekt bevorzugt werde, griffen die Verbraucher im Süden und Südwesten lieber zu trockenem (Brut) oder extratrockenem Sekt.

Rein rechnerisch kaufte jeder Bundesbürger nach Angaben der Marktforscher im vergangenen Jahr knapp vier Flaschen Sekt, Champagner, Prosecco, Asti oder Crémant – eine Flasche davon zur Weihnachts- und Silvesterzeit. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 29.12.2018