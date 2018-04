Start der Pkw-Maut bleibt ungewiss

Anzeige

Berlin.Die Autofahrer in Deutschland bleiben vorerst von einer Pkw-Maut verschont. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer will sich nicht auf einen Einführungstermin festlegen. „Ich will, dass es funktioniert“, sagt der CSU-Politiker. Erst wenn dies gewährleistet sei, werde die Gebühr erhoben. Als Ziel hat sich Scheuer einen Starttermin vor der nächsten Bundestagswahl 2021 gesetzt.

Unterdessen nehmen die von der Bundesregierung angestoßenen Maßnahmen gegen die zu hohe Stickoxidbelastung in vielen Städten Formen an. So fördert der Bund mit 175 Millionen Euro die Anschaffung von Elektromobilen. Die ersten vier Förderbescheide mit einem Volumen von 20 Millionen Euro hat Scheuer nun übergeben. Damit würden 250 Elektroautos, 1500 Street-scooter, zwei Elektrobusse sowie 200 Nutzfahrzeuge angeschafft, sagt der Minister. Die Subvention geht an die Deutsche Post, die Polizei in Niedersachsen, die Freiburger Verkehrs AG sowie das Hamburger Leasingunternehmen Alphabet.

Mittlerweile sind 430 Förderanträge im Ministerium eingegangen. Bewerben können sich neben Kommunen und kommunalen Betrieben auch private Firmen. Das Programm ist Teil des so genannten „Sofortprogramms Saubere Luft“, mit dem die Bundesregierung Fahrverbote in den Städten verhindern will. Insgesamt stehen in diesem Fonds eine Milliarde Euro bereit. 250 Millionen soll die Autoindustrie aufbringen.